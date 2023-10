Bez jednoho dne celý měsíc budou trvat letošní vánoční trhy ve slezské metropoli. Návštěvníkům se představí ve zbrusu novém kabátě, novinek bude celá řada.

Rozsvícení vánočního stromu v Opavě v roce 2022. | Foto: Deník/Petr Widenka

A nepůjde o žádné maličkosti, ale o zásadní změnu podoby oblíbeného jarmarku v Opavě, který se ladí už od června. Tak třeba proběhnou hned dvoje trhy, vrací se interpreti zvučných jmen, vyroste vánoční vyhlídka a pít se bude ze zálohovaných hrnků. Jaké tedy budou letošní opavské vánoční trhy a jejich hudební program?

Od pátku 24. listopadu do soboty 23. prosince se Opava stane dějištěm tradičního vánočního jarmarku. První velkou změnou bude fakt, že jarmark se uskuteční hned na dvou místech najednou, na Dolním i na Horním náměstí. Zatímco kulturní program a gastrozóna budou směřovány na náměstí Dolní, tak na „Horňáku“ zase vyrostou stánky s vánočním zbožím, řemesly a dalším drobným prodejem. Vánoční stromy pak budou stát na obou hlavních náměstích. Na tom Horním nebude chybět ani zvonička nebo betlém, i tady bude postaveno menší pódium pro víkendová dětská představení.

Hudba na Dolním náměstí

Vánoční trhy bude mít letos nově pod palcem agentura Christkindlmarkt. Co se hudebních vystoupení týká, tak v tomto roce se mohou návštěvníci trhů těšit na pestrý program. „Je sestaven tak, aby si každý návštěvník mohl vybrat svého oblíbeného interpreta. Plánujeme také doplnění hlavního programu o regionální hudební seskupení,“ vysvětluje organizátor trhů Pavel Spálený. Na opavských trzích se tak představí například Fleret, Petr Bende, Poutníci, Turbo, Heidi Janků, Ready Kirken, Petr Kolář, Leona Machálková, Holki nebo kapela Wohnout. V programu nechybí ani zpívání koled s Deníkem.

Byť trhy začínají už 24. listopadu, slavnostní zahájení vánočního jarmarku se uskuteční v neděli 26. listopadu, kdy v 18 hodin dojde k rozsvícení vánočního stromu za účasti primátora města.

Vratné hrníčky a eko kelímky

Další významnou změnou letošních trhů v Opavě budou zálohované hrníčky s vánočními motivy. Zájemci si na trhu koupí nápoj buď do těchto smaltovaných hrníčků, nebo do ekologických kelímků, který jsou stoprocentně recyklovatelné.

„Na letošní trhy jsme zadali do výroby větší množství kelímků s vlastním potiskem tak, aby všichni prodejci měli možnost tyto recyklovatelné ekologické kelímky kupovat za pořizovací cenu. Prodej punčů, svařeného vína a teplých nápojů bude letos poprvé probíhat i do vratných smaltovaných hrníčků s vlastním potiskem,“ pokračuje Spálený. Hrníčky se budou prodávat na každém stánku s punčem na vratnou zálohu 50 korun, poté si je budou moci zájemci buď ponechat jako suvenýr, anebo vrátit na sběrné místo na Dolním náměstí. „Hrníčky se umyjí a opět vrátí do oběhu. Hrníček je originální s grafickým motivem vánočních trhů Opava. Předpokládáme, že takto významně snížíme ekologickou zátěž trhů, co se týče produkce odpadů,“ konstatuje Petr Spálený.

A další novinka souvisí se sběrným místem hrníčků. To se totiž bude nacházet v přízemí pod vánoční vyhlídkou, montovanou stavbou s terasou.

Milovníci punče nebo trdelníku nebudou muset čekat až na vánoční trhy. Pochoutky si totiž mohou zakoupit v několika stáncích, které vyrostou na Horním náměstí už na konci října. Prodej bude zahájen v pátek 27. října a potrvá do soboty 6. ledna 2024.

K TÉMATU

Jaký je hudební program na vánočních opavských trzích 2023

Pátek 24. listopadu

16:00 Katapult Revival

18:00 Veras - to nejlepší od Věry Špinarové

Sobota 25. listopadu sobota 25.11.

15:00 Piknik - vzpomínka na Michala Tučného

18:00 Rock and Roll Band Marcela Woodmana

​

Neděle 26. listopadu

Slavnostní zahájení Vánočního jarmarku

10:00 - 12:00 koncert dechové hudby

16:00 Robbie Williams Revival

18:00 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu za účasti primátora města Opavy

18:20 Fleret

Čtvrtek 30. listopadu

16:00 X Rock Kravaře​

18:00 Petr Bende

​

Pátek 1. prosince

16:00 Poutníci

18:00 Turbo

Sobota 2. prosince

15:00 Robert Křesťan & Druhá tráva - koncert

18:00 Heidi Janků

Neděle 3. prosince

První adventní neděle

10:00 - 12:00 Cimbálová muzika Gizdi

15:00 Ready Kirken

17:00 Vojta Nedvěd & Tie Break

​

Úterý 5. prosince

Mikulášský program

16:00 - 18:00 Čertovský karneval- čertování s SVČ Opava

​

Čtvrtek 7. prosince

16:00 Paul Batto & Robert Christian

18:00 Rangers- Plavci

Pátek 8. prosince

16:00 Expedice Apalucha

18:00 Petr Kolář

​

Sobota 9. prosince

15:00 Voxel

18:00 Leona Machálková

Neděle 10. prosince

Druhá adventní neděle

10:00 - 12:00 Slezská kapela

15:00 Děda Mládek Illegal Band

18:00 Ondřej Fencl & Hromosvod

Středa 13. prosince

18:00 Česko zpívá koledy s Deníkem

Čtvrtek 14. prosince

16:00 Dechová hudba Prajzovanka

18:00 folková legenda Žalman & spol. – My vyhnaní z ráje

Pátek 15. prosince

16:00 Deaf Heart

18:00 Bohouš Josef a Burma

​

Sobota 16. prosince

16:00 Prodej charitativního rotariánského punče s primátorem Opavy

15:00 Yvetta Blanarovičova

18:00 Šrouby & Matice – největší hity skupiny Mandrage

Neděle 17. prosince

Třetí adventní neděle

10:00 - 12:00 Dechový orchestr Hradec nad Moravicí

15:00 Holki

18:00 Trocha klidu

Čtvrtek 21. prosince

16:00 Šnojs Divokej Bill revival

18:00 Pangea Beatles Revival

Pátek 22. prosince

16:00 Opavští hudci

18:00 Wohnout