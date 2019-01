Dvouměsíční školní prázdniny sice znamenají, že žáci do školních lavic nastoupí až v září, ale na řadě škol v Opavě platí, že sportovní hřiště zůstanou pro veřejnost otevřena i přes léto.

Mezi veřejná hřiště v Opavě patří také to v Kateřinkách. | Foto: DENÍK / Petr Večeřa

Mezi konkrétní výjimky patří například základní školy Nový svět, Boženy Němcové nebo Riegrova, kde sportoviště školy nebude otevřeno pro veřejnost. K dispozici bude naopak prostor u Základní školy Edvarda Beneše.

„Už řadu let je naše hřiště dostupné pro veřejnost. Zpětná vazba je pozitivní, a tak víme, že této možnosti využívá velká spousta dětí. Podle provozní doby je na místě také dozor, který dohlíží na to, aby se na místě například nepoškozoval majetek školy," vysvětluje ředitel školy Karel Frýdl.

Podle něj má hřiště nevýhodu v tom, že je prakticky celý den nezastíněné a v letních dnech to může být pro návštěvníky nepříjemné. „Na druhou stranu máme na hřišti také prolézačky a další herní prostor i mimo místo, kde je možné hrát nejčastěji fotbal, basketbal nebo volejbal. Navíc jsme nainstalovali nové obroučky ke košům," dodal Karel Frýdl.

DOMLOUVÁNÍ POMOCÍ SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

V Opavě patří mezi další hojně využívaná hřiště to na ZŠ Vrchní, kam řadu let chodí hrát se svými kamarády také Michal Hájek: „Chodili jsme sem také do školy, takže tohle prostředí dobře známe. Je fajn, že se člověk může s kamarády domluvit třeba na facebooku a pak si jít zahrát kousek od svého domu i přes prázdniny. Jen někdy se stane, že podobný nápad už měl někdo před námi, a my tak musíme hledat další volné místo."

Možnost veřejně si zasportovat nemají Opavané pouze na hřištích patřících ke školám, ale například také v některých vnitroblocích, například v Kateřinkách.

Provozní doba sportovišť v Opavě

ZŠ Edvarda Beneše

červenec: po-ne 10.00 - 20.00

srpen: po-ne 10.00 - 19.00

ZŠ Englišova

červenec, srpen: po-pá 10.00 - 19.00, so-ne 10.00 - 19.00

ZŠ Otická

červenec, srpen: po-pá 9.00 - 21.00

ZŠ Šrámkova

červenec, srpen: po-pá 10.00 - 19.00, so-ne 10.00 - 19.00

ZŠ Vrchní

červenec, srpen: po-ne 9.00 - 11.00 a 14.00 - 20.00

ZŠ Opava-Kylešovice

červenec, srpen: po-pá 9.00 - 21.00, so-ne 9.00 - 21.00

ZŠ Riegrova

přes prázdniny hřiště zavřeno

Petr Večeřa