Ženy se do opavské věznice sjely ze všech koutů republiky proto, aby těm, které nyní v rámci výkonu trestu procházejí léčbou závislosti, popovídaly o svém současném životě s "čistou hlavou". Všechny, které přivezly své příběhy, prošly léčbou ve specializovaném oddíle. Díky tomu, že jim zdejší pobyt ukázal novou a lepší cestu, mají chuť se do Opavy vracet a poděkovat těm, kteří je na jejich cestě doprovázeli. Netají se však tím, že už jen vstup do věznice v nich vyvolává silné pocity a oživuje vzpomínky, které nejsou příjemné.

Třiatřicetiletá Jana se během letošního setkání svěřila, že vězení bylo paradoxně její cestou ke svobodě. "Do výkonu trestu jsem se dostala před osmi lety za majetkovou trestnou činnost, kterou jsem páchala, abych si zajistila peníze na drogy." Fetovala tajně a dokonce ani její nejbližší dlouhou dobu nic netušili. Hledala útěk od životních traumat, která zažila a nikdy neřešila. "Nechávala jsem si je v sobě a v pervitinu hledala únik od reálného života." Ve výkonu trestu pak naštěstí "vystřízlivěla" a začala zjišťovat, že ji všechny úniky jednou doženou. Projevila zájem o to, aby mohla v rámci výkonu trestu absolvovat léčbu a tady nastala její cesta ke svobodě. Začala opět poznávat samu sebe, změnila hodnoty, vytkla si cíle a našla motivaci pro život v abstinenci.

Díky léčbě, pomoci odborníků a neustálé práci na sobě se Janě podařilo najít něco, co jí přineslo do života řád a disciplínu, a tím je běhání. Intenzivně se mu začala věnovat už při pobytu v doléčovacím centru, kde žila šest měsíců po propuštění z věznice. Tam se pomalu učila trpělivosti a zdolávání překážek po malých krůčcích, protože na drogách chtěla všechno hned. V současnosti běhá téměř denně, a hlavně ve chvílích, kdy se ocitne v tíživé situaci. V ní nejvíc potřebuje právě fyzickou zátěž a popovídání, což je věc, která jí po propuštění z vězení i ukončení pobytu v doléčovacím centru moc chyběla.

Skupinové terapie považuje Jana za obrovský přínos a proto z vlastní iniciativy založila svépomocnou skupinu, která pomáhá lidem se zkušeností se závislostí. Absolvovala též kurz otevřeného dialogu a stala se recovery koučem. Pracovníci věznice - psychiatři, psychologové, terapeuti i vychovatelé, kteří s lidmi v opavské věznici pracují, se shodují, že její příběh je pro ně příjemnou zpětnou vazbou.