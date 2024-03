Takový radar na měření rychlosti, jako je v Moravskoslezském kraji, nemají nikde jinde v České republice. Nachází se ve vesnici Vlaštovičky, které jsou městskou částí Opavy. Před několika týdny zde začalo ostré měření.

Radar ve Vlaštovičkách, Opava. | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Při vjezdu směrem na Opavu si nelze nevšimnou velké makety legendárního Radara z kultovního seriálu M.A.S.H. Někdo z místních mu dokonce připnul medvídka, který k seriálové postavě neodmyslitelně patří.

Kdo maketu na okraj vesnice umístil, není známo. „Vůbec nám to nevadí. Je to vtipné upozornění na radar. Doufáme, že Radara nikdo nezničí nebo neukradne,“ řekl Deníku starosta Vlaštoviček Ferdinand Uvíra.

Mezi místními se říká, že maketa je dílem muže z vedlejší vesnice. Prý ho štvalo, že jeho manželka při průjezdu Vlaštoviček několikrát „vyfasovala“ pokutu. Seriálový Radar v životní velikosti jí má připomenout, že se blíží k měřenému úseku, před kterým je nutné dát nohu z plynu. Že na historce něco může být, potvrdil i starosta. „Objevily se takové informace,“ pousmál se Ferdinand Uvíra.

Bezohlední piráti

Jak vzápětí vážněji dodal, bezohlednost motoristů trápila zdejší obyvatele dlouhou dobu. Vesnicí prochází frekventovaná silnice I/11 půlící Vlaštovičky na dvě části. A přejít z jedné do druhé nebylo vůbec jednoduché. Týkalo se to zejména dětí a komunity slabozrakých a nevidomých žijících ve zdejším Domě sv. Cyrila a Metoděje. Na jejich přítomnost při vjezdu do Vlaštoviček upozorňuje velká značka POZOR NEVIDOMÍ! Ani ta ale mnohé motoristy nepřiměla k rozumu. Zástupci Vlaštoviček před časem provedli kontrolní měření, které ukázalo, že za přibližně měsíc překročilo rychlost 37 tisíc řidičů. A někteří měli na tachometru i více než sto kilometrů v hodině.

I proto se radnice rozhodla situaci řešit. Poté, co se jí nepodařilo prosadit semafor reagující na rychlost vozidel, sáhlo po radaru. V únoru byl zahájen ostrý provoz.

„Jde o radar úsekový, jenž zpracovává údaje o průměrné rychlosti vozidel v délce zhruba 100 metrů. Místo bylo vybráno na žádost vedení městské části Vlaštovičky, které se k tomuto kroku rozhodlo na základě dlouhodobého kontrolního měření, během něhož byl zaznamenán velký počet porušení nejvyšší dovolené rychlosti v obci. Jde především o zajištění bezpečnosti početné komunity osob slabozrakých či nevidomých, dětí směřujících do školních zařízení a sportovišť, ale i ostatních chodců,“ uvedl mluvčí Městské policie Opava Marek Dýčka.

Hříšníků ubylo

Výsledky se okamžitě dostavily. „V únoru bylo zaznamenáno zhruba 1700 přestupků, což je oproti 37 tisícům obrovský rozdíl,“ uvedl Ferdinand Uvíra, který věří, že hříšníků bude postupně dále ubývat. „S radarem neděláme žádné tajnosti. A díky seriálovému Radarovi se o něm dozvědí i další řidiči,“ doplnil starosta.

Pokuty by měly pokrýt veškeré náklady spojené s měřením. „Cílem není vybrání co nejvíce peněz, ale zvýšení bezpečnosti,“ řekl Ferdinand Uvíra s tím, že se podařilo dosáhnout i snížení hlučnosti. „Je to znát. Auta projíždějí padesátikilometrovou rychlostí a ne stovkou, což má samozřejmě vliv na hlučnost,“ vysvětlil starosta.

Přes stovku

Dosavadním „rekordmanem“ (bráno od únorového zahájení ostrého provozu) je řidič, který vesnicí projížděl rychlostí 113 kilometrů v hodině. Také někteří další motoristé se pohybovali kolem stovky.