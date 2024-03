Ukradli nám Radara! Tato informace se o víkendu šířila vesnicí Vlaštovičky, která je místní části Opavy. Legendární postava z kultovního seriálu M.A.S.H. byla připevněná ke stromu a upozorňovala na nový radar měřící rychlost na přibližně stometrovém úseku.

Radar ve Vlaštovičkách, Opava. | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

O kuriozitě, která poutá pozornost místních i projíždějících motoristů, Deník psal minulý týden. O Radarově umístění a jeho roli se poté hojně diskutovalo na sociálních sítích.

Ohlasy byly veskrze kladné. „Je to hodně vtipné,“ napsal jeden z uživatelů. Během víkendu se však objevily informace, že Radar zmizel. Podle některých informací ho odvezla městská policie. „Už tam není, městská policie ho odstranila. Asi byl moc preventivní a skutečný radar nevydělával,“ stálo v jednom z příspěvků, na který další diskutující reagoval. „Tak to je škoda. Bylo to opravdu vtipné.“

Deník se v neděli vrátil do Vlaštoviček. Figurína Radara opravdu zmizela „Netušíme, co se stalo. Je prostě pryč,“ uvedli smutně zdejší obyvatelé.

Byli to strážníci, ale…

V pondělí jsme se obrátili na opavskou městskou policii s dotazem, zda strážníci skutečně Radara odvezli. Jak se ukázalo, ano. Důvody ale byly jiné, než zaznělo ve facebookové diskuzi.

Zřejmě v důsledku silného poryvu větru se Radar od stromu utrhl a spadl do příkopu. „Fotografie Radara byla přivezena na služebnu městské policie na základě oznámení občana, že leží v příkopu. Vzhledem k tomu, že neznáme vlastníka předmětu, měl být uložen na ztráty a nálezy města Opavy. Vedení městské policie ale jeho umístění přijde vtipné, proto byl dnes navrácen zpět na místo a lépe uchycen, aby nedošlo k opětovnému pádu,“ uvedl v pondělí mluvčí Městské policie Opava Marek Dýčka.

Starosta Vlaštoviček René Holuša neskrýval radost z toho, že se zmizení Radara vysvětlilo, a že je opět na svém místě. „Už jsme si na něho zvykli,“ usmál se.

Radar pomohl

Vesnicí prochází frekventovaná silnice I/11, která půlí Vlaštovičky na dvě části. A přejít z jedné do druhé nebylo vůbec jednoduché. Týkalo se to zejména dětí a komunity slabozrakých a nevidomých žijících ve zdejším Domě sv. Cyrila a Metoděje. Na jejich přítomnost při vjezdu do Vlaštoviček upozorňuje velká značka POZOR NEVIDOMÍ!, v opačném směru je cedule připevněná na hřbitovní zdi.

Ani to ale mnohé motoristy nepřimělo k rozumu. Zástupci Vlaštoviček před časem provedli kontrolní měření, které ukázalo, že za měsíc překročilo rychlost 37 tisíc řidičů. A někteří měli na tachometru i více než sto kilometrů v hodině. Úsekový radar je v ostrém provozu od února, za který bylo evidováno přibližně 1700 rychlostních přestupků.

René Holuša věří, že hříšníků bude postupně dále ubývat. „S radarem neděláme žádné tajnosti. A díky seriálovému Radarovi se o něm dozvědí i další řidiči,“ řekl již dříve Deníku starosta, který také vysvětlil, jak se Radar do Vlaštoviček dostal.

Sloužím lidu

Prý to není stoprocentně jisté, ale říká se, že maketa je dílem muže z vedlejší vesnice. Prý ho štvalo, že jeho manželka při průjezdu Vlaštoviček několikrát „vyfasovala“ pokutu. Seriálový Radar v životní velikosti jí má připomenout, že se blíží k měřenému úseku, před kterým je nutné dát nohu z plynu. „V každém případě je to vtipné,“ dodal René Holuša, který upozornil i na vtipný nápis z druhé strany figuríny, kde stojí: „PROSÍM NEBRAT. SLOUŽÍM LIDU.“

Hlučnost

Umístění úsekového radaru nejen zklidnilo dopravu ve vesnici, ale také výrazně přispělo ke snížení hlučnosti. „Bydlíme u silnice. Je to obrovský rozdíl, hluk se výrazně snížil. Teď si můžeme i sednout na zahradu,“ uvedl muž mající dům v blízkosti radaru.