Obří rozdíl volební účasti: kde se lidem nechtělo a kam přišli skoro všichni?

Radních zůstává jedenáct, zmíněné vedení města mají doplnit ještě Michal Štěpánek, Dalibor Bárta, Radana Petrželová (všichni z ANO), dále ještě Miroslav Kořistka a Lumír Měch (oba z OMČO) a Dalibor Hudec (Zelená pro Opavu).

OMČO: domluva byla rychlá

Miroslav Kořistka Deníku prozradil, že nová koalice se zrodila prakticky okamžitě. „Už před volbami jsme byli domluveni, že by bylo dobré, kdyby nová koalice zůstala v půdorysu té staré. Samozřejmě bylo nutné počkat na výsledky voleb. Jelikož ANO, OMČO i Zelení v koalici byli a sesbírali jsme dost mandátů, byli jsme na nové koalici domluveni velice záhy. Mohu říci, že minulé čtyři roky byly po pracovní i lidské stránce výborné, sedli jsme si a rádi budeme dále spolupracovat,“ uvedl.

Dvanáct let ji v Opavě poutali k lůžku. Případ z psychiatrie řeší policie

Každá z osmi městských částí si nyní připravuje své priority, které bude chtít zrealizovat. Budou mezi nimi nejspíše opravy cest, chodníků, kaplí nebo rozšiřování a budování cyklostezek. Podle Miroslava Kořistky zatím OMČO žádné ústupky směrem k ANO dělat nemuselo. „Pochopitelně ctíme vítěze voleb. Ale nenašel jsem nic kontroverzního, drastického, na čem bychom nyní nenašli shodu.“

Zelení: program se lépe prosadí z koalice

Také podle Dalibora Hudce je nově podepsaná koaliční smlouva logickým vyústěním předchozí čtyřleté práce. „Když to ve volbách vyšlo, voliči nás do zastupitelstva opět poslali a měli jsme možnost pokračovat, tak jakmile nás vítěz voleb oslovil, jednali jsme. Dalším důvodem je, že chceme prosazovat náš program a pro nás je to přínosnější z koalice než z opozice. Programové prohlášení se ještě bude řešit. Určitě jsme pro zachování Slezského divadla ve stávajícím rozsahu, nadále podporujeme sdílená kola, re-use centrum, prioritou je pro nás i řešení odpadů, sběrné dvory, kompostárna a velkým problémem bude energetika. Energetická soběstačnost nebo snížení energetické náročnosti v rámci obnovitelných zdrojů pro nás bude nutností,“ přibližuje Deníku Dalibor Hudec. On sám věří, že v případě velkých projektů jako divadlo, zmíněné odpady nebo energetika, se shoda určitě najde. „V této chvíli jsme se shodli na všem. Vždy je to v koalici o nějaké dohodě a kompromisech,“ míní.

Kdo povede jakou oblast?

Jak už bylo řečeno, koalice nyní ještě pracuje na programovém prohlášení rady, které bude součástí koaliční smlouvy. Kteří náměstci si rozdělí konkrétní gesce, zatím ještě není tak úplně známo. Jisté je jen to, že Tomáši Navrátilovi a Michalu Kokoškovi zůstanou ty z minulého volebního období. Kdo tak bude mít pod sebou „třaskavou nálož“ v podobě SFC Opava nebo Slezského divadla, bude jasné na ustavujícím zastupitelstvu.

Koalice v Opavě se stále ještě „peče“. Kdo má nakročeno jít s ANO a kdo odmítl?

Zatímco před čtyřmi lety se opavská koalice dávala dohromady kvůli tehdejšímu rozložení mandátů, kdy přicházelo v úvahu více variant, asi dva týdny, letos to trvalo o poznání méně. A to díky suverénní výhře ANO, které v zastupitelstvu obsadilo sedmnáct křesel. Hnutí zbývalo k těsné většině najít tři hlasy, opavské zastupitelstvo má devětatřicet členů. A hledání netrvalo dlouho, už v neděli dopoledne po volbách podepsalo ANO memorandum o spolupráci s OMČO a Zelenou pro Opavu. Večer pak proběhla ještě schůzka se zástupci Změny pro Opavu, ti ale s ANO spolupracovat odmítli a zamířili do opozičních řad, kde kromě jejích tří zastupitelů bude usedat ještě sedm zastupitelů ze Společně pro Opavu (ODS + TOP 09), pět z SPD a také dva zastupitelé z KDU-ČSL.

Právě lidovci byli nejvíce skloňováni jako strana, která novou koalici doplní. V té minulé totiž s hnutím ANO, OMČO a Zelenou pro Opavu lidovci byli. Nakonec to ale nevyšlo. „Počítali jsme s nimi, nicméně v tuto chvíli do koalice nechtěli a spíše upřednostnili společnou práci na programových věcech. Oni mají i pouze dva mandáty, takže jsme se dohodli, že nyní s námi do koalice nepůjdou a budou s námi spolupracovat na úrovni těch programových věcí,“ přiblížil Tomáš Navrátil s tím, že společnou řeč chce nová koalice především u velkých projektů hledat se všemi zastupiteli napříč politickým spektrem.