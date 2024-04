Opava připravuje úpravu zeleně na Horním náměstí, v ulici Mezi Trhy, na Dolním náměstí i v okolí vlakového nádraží.

Opava se bude opět zelenat. | Foto: se svolením města Opavy

Od středy 3. dubna je pro chodce uzavřený chodník v části ulice Mezi Trhy ve směru z Dolního na Horní náměstí. Důvodem je betonování podélných pásů pro nové květníky. Omezení zde potrvá neméně do pondělí 8. dubna, podle toho, jak bude beton zrát. Nové květináče patří do programu Modrozelená infrastruktura v centru města Opavy. Projekt zahrnuje umístění betonových květníků pro dřeviny, zeleň i odpadkových košů a laviček. Finance jdou z Norských fondů. Náklady, s výjimkou části Horního náměstí, by měly přijít na zhruba 4,3 milionu a úpravy prostoru Horního náměstí budou odhadem stát 4,7 milionu korun.

Nejdřív odstranili pracovníci Technických služeb ocelové konstrukce a staré betonové květníky. Do nových bude zasazena zeleň a současně se pořídí další mobiliář, jako jsou odpadkové koše a odpočinkové lavičky.

Pomůžete policii? Hledají se svědci dopravní nehody v Malých Hošticích

„Když jsme se začali veřejným prostorem městského centra zabývat, uvažovali jsme, že nové stromy zasadíme do země a necháme je tam růst a mohutnět. Problém byl však v tom, že pod povrchem chodníku je řada rozvodů inženýrských sítí, které nám zasazení stromů neumožňují. Mohlo by totiž dojít k jejich poškození prorůstajícími kořeny a případně k havárii,“ vysvětlil hlavní architekt města Opavy Petr Stanjura.

Jako náhradní varianta byly zvoleny mobilní květníky, které jsou používané i v zahraničí. Podle radnice se jedná o modernější a funkčnější systém. Část nových nádob totiž svým dnem umožní prorůstání kořenů a výživu dřeviny půdní vlhkostí. Speciální fólie zajistí, že stromky svým růstem nepoškodí rozvody vody ani plynu. Počítá se s nimi hlavně u větších dřevin, jako jsou například platany. Další květníky umožní variabilitu prostoru, protože budou přenosné.