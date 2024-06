Výstava rakouského zvukového umělce a skladatele Petera Ablingera bude od pátku 28. června k vidění v Opavě. Jedná se o třetí ze série výstav spolku Bludný kámen, která se věnuje předním evropským zvukovým umělcům.

Opava, ilustrační foto. | Foto: Deník/Veronika Bernardová

Vernisáž výstavy s názvem Nicht wir (Ne my) začne v Galerii Cella v Matiční ulici v pátek 28. června v 17 hodin a přístupná bude bude do 15. srpna, vždy od úterý do čtvrtka mezi 9. a 17. hodinou. Prezentované artefakty jsou věnované takzvanému hlubokému průzkumu bílého šumu, kterou Peter Ablinger rozvíjí od roku 1980. Instalaci dvanácti magnetofonů s doprovodnými instrukcemi doprovodí na vernisáži performance.

Imaginárium. Technotrasa se na Opavsku rozrostla o další místo

Peter Ablinger, který žije v Berlíně, navádí návštěvníka ke zbystření poslechu a vyladění sluchového aparátu. Instalace Ne my využívá efekt rezonance a zpětné vazby, vznikající v uzavřeném okruhu. Stává se tím samostatnou entitou, znějící bez potřeby vnějšího vstupu a odrážející pouze akustické vlastnosti svého okolí.

„Někdy, když se k instalaci přiblížíme příliš blízko, sama utichne a po našem vzdálení se opět rozezní,“ uvádí kurátor výstavy Jakub Frank. Výstavu Ne my finančně podpořilo ministerstvo kultury, kasa města Opavy a rovněž Rakouské kulturní fórum v Praze.

Štěrkovna Open Music 2024 : Světelné instalace vzbudí úžas nejen u dětí

Opavská Galerie Cella představuje současné vizuální umění v jeho radikálnějších podobách - formálních, společenskopolitických i estetických. Původně sídlila v suterénu bývalého ředitelství Slezského zemského muzea v Tyršově ulici. Počátkem roku 2011 se přemístila z technicky nevyhovujícího sklepení do prostor v Matiční ulici.