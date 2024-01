Malíř, grafik Ondřej Kočár je milovníkům výtvarného umění dobře známý daleko za hranicemi regionu i republiky Ve čtvrtek 1. února oslaví své šedesátiny.

Malíř Ondřej Kočár a jeho tvorba. | Foto: Foto: Zdeňka Bartoszová

Poetické až snové vidění podhorských vesniček a městských zákoutí, teplá škála barev a magické vnitřní světlo plné hladivé energie - to je malíř Ondřej Kočár. Jeho tvorba je námětově obohacena o romantické dívčí portréty, umocněné vkomponováním květinových motivů i obrazy, hledajícími autorovu vnitřní odpověď na základní otázky zrození, bytí, lásky a věčnosti. Za skutečným světem se snaží najít i vyšší hodnoty lidského bytí. Jeho typickým námětem bývala městská zákoutí, opředená snovou atmosférou.

„Pořád jsou lidé, kteří si dělají radost pořízením obrazu a berou to jako duchaplnou investici. Právě to, že se mé obrazy líbí a navozují lidem pohodu i klid, mě obohacuje. Při tvorbě snových městských zákoutí hledám hlavně romantiku. Dnes je doba na můj vkus moc uspěchaná až chaotická. Proto hledám dobu, v níž nezvoní mobily, neexistují formuláře ani záplava vlezlých reklam a ručičky hodinek nikoho neštvou do stresu. Pokud se někomu, jako kdysi panu Broučkovi, podaří jeho výlet do mého plátna, měl by se alespoň na chvíli zastavit,“ konstatuje Ondřej Kočár.

Nepatří k umělcům, proslulým rozervaným nitrem, ze kterého jim prýštily impulzy, a zabydlených zlozvyků se zbavit také nehodlá. „Nejsem rozervaná osobnost a proto jsem si nikdy nechtěl uříznout ucho ani jinou část těla. Moje zlozvyky jsou jednou moje a chci si je ponechat, například čokoládu. Potřebuji ji k životu stejně jako kuřák cigaretu, alkoholik skleničku nebo feťák drogu,“ míní opavský výtvarník.

S čerstvě získanými šesti křížky se vyrovnává po svém. „Už to není, co bývalo a přecházím do období zvolňování. Snažím se teď víc realizovat své sny. Dosavadními 105 výstavami jsem si tuto část své tvůrčí náplně už naplnil a začínám preferovat internet prostřednictvím svých stránek. Ke svým čerstvým šedesátinám tam mám umístěných šedesát obrazů, takže mezi tvorbou a věkem vznikla rovnováha. To však neznamená, že bych rezignoval. Stále vymýšlím nové věci a pocitovými i přírodními motivy přecházím víc do abstraktna. Kompenzuji si jimi určitou frustraci ze současné nelehké doby,“ dodává Ondřej Kočár.

Vystudoval opavskou stavební průmyslovku a po maturitě absolvoval Pedagogickou fakultu v Ostravě. Na univerzitě se zabýval malbou, grafikou a jinými výtvarnými technikami. Od roku 1987 má na svém výtvarném kontě samostatné výstavy v různých městech republiky a také hodně kolektivních výstav. Jeho obrazy jsou umístěny v soukromých galeriích a tvoří součást soukromých sbírek v Česku, Belgii, Dánsku, Finsku, Francii, Holandsku, Kanadě, Německu, Rakousku, Rusku, Švédsku, USA i na Slovensku. Je ženatý a má syna Kryštofa.