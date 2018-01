Přežije záchytka? Budoucnost je stále nejistá

Nad jejím fungováním se začínají stahovat černá mračna, a to kvůli vyhlášce Ministerstva zdravotnictví, která provoz všech záchytek v zemi citelně mění.

Opavská protialkoholní záchytná stanice (PZS) je jednou ze čtyř, které v kraji fungují. Každoročně jí projde asi osmistovka lidí.Foto: DENÍK / Veronika Bernardová

Pokud by nová vyhláška Ministerstva zdravotnictví začala od 1. listopadu letošního roku platit beze změny, bude to pro opavskou záchytku znamenat s největší pravděpodobností její konec. Takové je aktuální stanovisko Moravskoslezského kraje, který kromě té opavské zřizuje třeba i protialkoholní záchytnou stanici (PZS) v Karviné.

„Na změnu legislativy, respektive změkčení tohoto nepovedeného přílepku zákona, čekají všechny kraje. Komise pro zdravotnictví při Asociaci krajů České republiky vyzvala vládu, aby tento problém řešila. Pokud k úpravě nedojde, stávající prostory v Opavě a Karviné budou muset být uzavřeny, a to bez náhrady,“ potvrdil naší redakci náměstek moravskoslezského hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer.

Bouři nevole vyvolává vyhláška, která navazuje na protikuřácký zákon. Provozovatelům PZS přikazuje učinit hned několik velkých změn. Do nich spadají třeba vnitřní stavební úpravy nebo navýšení počtu zaměstnanců PZS. Záchytky budou nově disponovat statusem zdravotnické služby, takže kromě opilců by do nich měly být přiváženy i osoby pod vlivem drog.

Provozovatelem opavské i karvinské záchytky je Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje. A právě provozovatelé PZS se na konci loňského roku sešli na společném jednání v Praze.

„Bylo dohodnuto několik bodů, například fakt potřeby vytvořit standardy pro PZS nebo vhodnost vzniku asociace PZS. Pro tu opavskou a karvinskou budou podstatná rozhodnutí ze strany zřizovatele, tedy kraje,“ nechal se slyšet mluvčí krajské záchranky Lukáš Humpl.

Pakliže by ke změně vyhlášky nedošlo, zůstaly by v kraji jen dvě záchytky. „Podle zákona o krajích je kraj povinen PZS zřídit. My bychom svou roli dodrželi tím, že budou nadále fungovat dvě PZS, a sice v Ostravě a ve Frýdku-Místku. Nicméně všichni věříme, že k úpravě zákona nakonec dojde,“ konstatoval Martin Gebauer.