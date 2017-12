Zastupitelé dali stavbě nového bazénu zelenou

Více než dvě hodiny trvala na pondělím zasedání opavského zastupitelstva jednání o záměru na výstavbu nového krytého bazénu.

Proti záměru vystupovala nejostřeji opozice, především Marek Veselý (na snímku).Foto: DENÍK / Veronika Bernardová

Po úvodním slovu primátora Opavy Radima Křupaly (ČSSD) se k mikrofonu postavil zastupitel opoziční ODS Marek Veselý. Ten ve svém projevu zpochybňoval připravenost projektu a připomněl také skutečnost, že o novém bazénu se hovořilo už před několika lety.

„Když se ale o stavbě aquaparku před deseti lety uvažovalo, počítalo se s významnou dotací. Za tu dobu však vyrostlo několik podobných zařízení v okolí, to vůbec neberete v potaz. Vy nám tady předkládáte přemrštěnou akci, podklady jsou neúplné a naše podněty do nich nebyly zapracovány,“ nebral si servítky Veselý.

Nejasnosti ale měli i další členové zastupitelstva. „Chybí mi tady zásadní informace. Uvádíte, že provoz bazénu bude stát 17 milionů, u stávajícího je to 10 milionů. Kolik ale chodí do starého bazénu lidí? Počítáte s aquaparky v Bruntále, Kravařích nebo Ratiboři? Jak můžete odhadnout návštěvnost nového bazénu?“ ptala se například Pavla Brady (Zelená pro Opavu).

V podobném duchu hovořila i Hana Brňáková (Opavané), podle které visí otazník nad odhadem provozních nákladů. „Současné náklady by neměly překročit náklady na nový bazén. Vliv pro ostatní aquaparky to bude mít takový, že do nich lidé prostě přestanou jezdit,“ odvětil náměstek primátora Dalibor Halátek (Změna pro Opavu).

Radim Křupala argumentoval i tím, že v Opavě velmi dobře funguje spádovost, Simona Bierhausová (Nezávislí) pak řekla, že bazén je veřejná služba, která nikdy vydělávat nebude a vyjádřila projektu podporu.

Opozice: taháte čísla z klobouku

Zastupitelé se shodli na tom, že nový bazén je v Opavě potřeba. Divokou rozpravu a slovní přestřelku ale způsobila výše nákladů na jeho stavbu, která byla vyčíslena na 407 milionů korun bez DPH.

„Původně se mluvilo o investici kolem tří set milionů. Teď jsme na čtyřech stech milionech. Jak je bazén naprojektován? Jak jsou řešeny technologie? Architekt Jan Chlup tehdy říkal, že bazén je navrhnut jednoduše. Proč jsou tedy náklady o dost vyšší? Navrhuji zřídit komisi a vyčlenit finance na nezávislé audity, které by vyhodnotily, proč musí bazén stát tolik,“ nechal se slyšel Jan Zelinka (ODS).

Řeč o technologických parametrech nového bazénu z úst vedoucího současných lázní Petra Mikesky přerušil Marek Veselý. „Vy nám tu předkládáte čísla, která jsou vycucána z prstu, taháte je z klobouku. Jste v situaci, kdy máte menšinu a chcete realizovat toto? Nebavme se o typu kachliček, je třeba si vyjasnit, jak je to se starým bazénem. Kolik do něj teď chodí lidí?“ zajímalo Veselého.

Na tuto otázku, ani otázku zvýšených nákladů na projekt, však neuměl Petr Mikeska ani nikdo z koaličních zastupitelů odpovědět. Až po chvíli přišel s prvními čísly Dalibor Halátek. „Průměrná návštěvnost je 80 – 90 lidí, je to různé. Zvolené technologie byly vybrány na základě diskuze. Definitivní cenu ještě nelze určit, vycházíme ze stavebního povolení,“ konstatoval.

Další náměstek primátora Martin Víteček (STAN) pak přišel s vizí, co se starým bazénem. Podle něj by zde mohla vzniknout gymnastická tělocvična i s horolezeckou stěnou.

Postavte to levněji

Hned několik zastupitelů navrhlo, aby se maximální možná výše na stavbu bazénu rapidně snížila. A to i po vzoru ostatních měst, kde se ceny za podobné stavby pohybují přibližně do dvou set milionů korun. Například podle Simony Horákové (ANO) by investice neměla překročit 250 milionů korun, tento návrh však nebyl schválen.

K ledu šly i snahy o odložení záměru do doby zhodnocení účelnosti nebo o celkové odročení projektu. Na druhý pokus pak prošel návrh Hany Brňákové, aby byla zřízena odborná komise pro posouzení technických parametrů stavby.

Finální hlasování proběhlo po hodinové přestávce a dostálo jedné zásadní změny – bazén nebude stát více než 350 milionů korun. Tomuto záměru nakonec dali zastupitelé těsně zelenou.