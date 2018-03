Opava: zastupitelé se přeli o systém sportovních dotací

Obchod - Obchod Prodavač, prodejce 15 000 Kč

Prodavači ostatního zboží v prodejnách PRODAVAČ/-KA. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 15000 kč, mzda max. 18000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: KO: Roman Tichý, osobně na prodejně v pracovní dny v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hod. nebo na tel. č. 556 720 989., SOU, jednosměnný provoz, nástup IHNED, zkrácený úvazek 7 hod. denně. Pracovní doba PO- PÁ od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hod., Požadujeme: znalost práce na PC a všeobecnou znalost spotřební elektroniky.. Pracoviště: Roman tichý - zastavárna, bazar, Opavská, č.p. 326, 749 01 Vítkov 1. Informace: Roman Tichý, .