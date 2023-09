Dominik Janků Deníku potvrdil svá slova, že je částka nepřiměřená. „V podstatě sedm tisíc za metr čtvereční za střechu je opravdu cena, která je úplně někde jinde. Radnice reaguje tím, že většina peněz šla z dotačních fondů. A to je právě problém myšlení těchto lidí, protože oni si myslí, že veřejné peníze nebo peníze z fondů jsou zadarmo a vhodné k utrácení. A my za tím vidíme toho člověka, který si večer natočí budík, aby ráno šel do práce a na ty peníze vydělal. Můžeme si proto položit otázku, zda ta zelená střecha, ten kousíček, slouží tomu občanovi za ty daně víc, než třeba nová lavička v parku, dětské hřiště nebo parkovací místo tam, kde by bylo potřeba,“ míní Dominik Janků.

Střecha opavské Hlásky nad TIC dostala místo původní lepenky souvislý porost v podobě nízkorostoucích trvalek a skalniček. Dominik Janků se ostře pustil do sumy, na kterou zelená střecha přišla. „Ne, střecha za šest set tisíc fakt není v pohodě, i kdyby to šlo jen z dotací. Odmítám postoj, že z cizího krev neteče. Zelené střechy jako takové jsou jinak ok,“ komentuje na sítích Dominik Janků.

Podle opozičního zastupitele ve městě, jakým je Opava, nemají zelené střechy téměř žádný efekt. „Když se tam ještě dočtete, že absorbuje polétavý prach a jak to není skvělé, tak by mě zajímalo, jak absorbuje polétavý prach ta zelená zahrádka, která je obklopena půl metrem betonu a je v podstatě v závětří. Jsou to líbivé fráze, aby se to prodalo a aby se mohly utrácet velké peníze a někdo z toho mohl mít marže. Ale efekt je nulový, to už opravdu vyjde líp koupit truhlík s palmou a dát jej do ulice,“ konstatuje Janků.

Celá zakázka by podle něj šla udělat levněji. „Určitě, bez toho truhlíku, kdyby se to natřelo bílou barvou, bylo by to levnější. Město vám řekne, ale my jsme měli tu dotaci. A tady se dostáváme do toho ideologického sporu, že já ty peníze neberu zadarmo tak jako tak, i když je vydělal nějaký Nor neb Čech u nás,“ říká Dominik Janků.

V jednom z internetových článků byl Dominik Janků v souvislosti se svým názorem na cenu střechy označen za dezinformátora, který šíří dezinformační zprávy. To podle zastupitele není pravda. „Pan novinář je v podstatě zaujatý, už začátek telefonu vyzněl neobjektivně s cílem najít cokoli, co by mohl napsat proti. Protože nejspíše je zastáncem těchto zelených střech,“ brání se Dominik Janků.

Město: vybrali jsme nejnižší cenovou nabídku

Magistrát na realizaci nové zelené střechy oslovil dvanáct firem. „Šest z nich vůbec nereagovalo, tři se omluvily, že se nebudou účastnit a tři poslaly v termínu své nabídky. Byly to Emvilope s.r.o. (1 189 198 korun včetně DPH), Rekonstrukce 21 Brno s.r.o. (1 081 274 korun včetně DPH) a Fichna-Hudeczek a.s. (577 904 korun včetně DPH). Hodnotícím kritériem byla pouze nabídková cena. Z důvodu nejnižší nabídkové ceny doporučila komise uzavřít smlouvu se společností Fichna-Hudeczek a.s. s tím, že realizace proběhne během měsíců duben a květen 2023,“ sdělil Deníku Martin Kůs z tiskového oddělení města.

Městu bylo nakonec za zakázku vyfakturováno 554 tisíc. „To znamená, že veškeré práce vyšly o 24 tisíc levněji, než se předpokládalo. Zakázka obsahovala kompletní demolici a rekonstrukci plochy střechy, odvoz sutí a dalšího, její přípravu na zelenou střechu a její realizaci. Úprava byla na ploše 83 metrů čtverečních, je to plocha cca 20,6 x 3,50 metru, z toho zelená extenzivní střecha tvoří 36 metrů čtverečních, je to pruh široký dva metry. Zbytek je betonová dlažba a krytina,“ vyjmenovává Martin Kůs.

Dotace z Norských fondů pokryla 88 procent nákladů, její výše tak činila 489 tisíc korun. Dotaz, zda město nemohlo zelenou střechu zrealizovat levněji, zůstal nezodpovězen.

Pokrýt to má vyšší daň z nemovitosti

Dominik Janků také tvrdí, že peníze na své zakázky chce prý město vzít Opavanům, když mají platit víc za daň z nemovitosti. „A protože podobných zakázek má město plný šuplík, nejlepší je náhradní ledová plocha za padesát mega, a musí si na to půjčovat, tak přichází s návrhem na zvýšení koeficientu daně z nemovitosti z 2,0 na 3,5 (+75% nárůst). Mohu vás ubezpečit, že budu hlasovat proti. Město realizuje naprosto zbytečné a předražené zakázky a více peněz si od občanů jednoduše nezaslouží,“ napsal Dominik Janků.

Zvýšení koeficientu je skutečně na programu zasedání opavských zastupitelů, které se uskuteční v pondělí 11. září. Jako důvod ale vedení města uvádí to, že se takto připravuje na konsolidační balíček vlády. Podle radnice není současný snížený koeficient pro daň z nemovitosti ve slezské metropoli už nadále udržitelný.