Zemědělci z Opavska se zapojili do čtvrtečního celorepublikového protestu. Kolona asi třiceti traktorů, z nichž některé měly přívěsy nebo cisterny, udělaly dva okruhy okolo města. Projeli i samotnou slezskou metropolí. Část zemědělců se připojila k protestujícím z Krnovska.

Protest zemědělců na Opavsku, 22. února 2024. | Video: Roman Brhel

Pravidla Green Dealu, nadměrná byrokracie a dovoz levné pšenice z Ukrajiny. To byly hlavní důvody, proč zemědělci na traktorech vyrazili ve čtvrtek na protestní akci do ulic. V Moravskoslezském kraji šlo o stovky strojů.

Protestní jízda odstartovala v deset hodin. Více než hodinu předtím měli zemědělci sraz v areálu Zemědělské a.s. v Kylešovicích. Trasa byla jasně naplánovaná.

„Jsou tady velké mašiny. Museli jsme trasu plánovat tak, abychom nezůstali viset například pod nějakým viaduktem,“ řekl předseda Regionální agrární komory Ostravsko Vilém Tomíček. „Kluci dostali jasný plán trasy, vytisknuty jsou i mapy,“ přiblížil.

Do Kylešovic přijeli také zástupci dopravní policie. „Nebudeme nikde zastavovat. Cílem není blokovat provoz, chceme pozvolný průjezd,“ poznamenal Vilém Tomíček.

Bylo jasné, že kolona asi třiceti traktorů se během svého výjezdu roztrhne, a to hlavně na kruhových objezdech, kterých bylo na trase několik. „Zemědělce chápu. Nemám jim to za zlé. Taky jsem je na kruháči pouštěl,“ poznamenal Kamil Urban, jeden z řidičů, kterého kolona přibrzdila. Doprava okolo Opavy se zpomalila, ovšem až tak hrozné to nebylo.