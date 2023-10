Dlouho očekávaná oprava zimního stadionu v Opavě začala letos v květnu. Okolí včetně přilehlého parkoviště se oplotilo a vybraná firma se pustila do práce. Jak pokročily práce za necelého půl roku a jak to na staveništi vypadá? Deník se vypravil na místo.

Rekonstrukce zimního stadionu v Opavě, 30. října 2023. | Video: Veronika Bernardová

„Práce na rekonstrukci zimního stadionu v Opavě probíhají podle předem stanoveného harmonogramu. Byly provedeny veškeré přípravné práce včetně zařízení a zabezpečení staveniště. Došlo k likvidaci takzvaného čpavkového hospodářství a demolici části původních druhotných přístaveb zimního stadionu. Byla vypracována dokumentace pro provádění stavby části stavebních objektů,“ popisuje Deníku dosavadní dění na staveništi Martin Chalupski, který je pověřen řízením odboru přípravy a realizace investic na opavském magistrátu.

Na původních betonových stupních tribun jsou navrženy tribuny nové, s kapacitou dva tisíce diváků. Aktuálně probíhá na staveništi likvidace suti zdemolovaných přístaveb. „Dále odstrojování tribun, včetně konstrukcí haly zimního stadionu. Zároveň se kontinuálně pracuje na projektové dokumentaci dílčích stavebních objektů,“ přibližuje Martin Chalupski.

Co se týká parkoviště, tak to bude po celou dobu oprav zimního stadionu uzavřeno. Během rekonstrukce sportovci používají nově vybudovanou náhradní ledovou plochu v opavských Městských sadech. Jakmile bude stadion opraven a otevřen, bude sloužit znovu pouze pro účely ledního hokeje. Další sportovní či kulturní akce, třeba i veřejné bruslení, bude probíhat na náhradní ledové ploše v parku, která by měla být nadále funkční.

Opravy zimního stadionu vyjdou na téměř 370 milionů korun, přičemž celou částku zaplatí městská kasa. Stavět se má 780 dní, tedy více než dva roky. Stadion se má upravit do podoby, jakou navrhl ateliér QUARTA architektura. Nejprve šly k zemi nepotřebné budovy jako třeba objekt bývalého autosalonu nebo část restaurace, vysunutá do vnitřního prostoru.

K TÉMATU

Historie bruslení v Opavě: v zimě led, v létě loďky a tenis

Opava kdysi platila za metropoli krasobruslení. V prostoru původního hradebního příkopu mezi Ratibořskou branou a zámkem vyrostlo otevřené kluziště už v roce 1858. Po Vídni a Budapešti to byla největší ledová plocha v habsburské monarchii. O deset let později se datuje založení bruslařského spolku, význam Opavy co do krasobruslení narůstá a město je jím proslulé i na mezinárodní úrovni.

To vše vede k tomu, že se zde v roce 1908 koná mistrovství světa v tomto sportu. Opava dvakrát hostí také evropský šampionát v krasobruslení, a to v roce 1928 (soutěž mužů) a v roce 1938 (soutěž párů). Bruslilo se pod širým nebem. Budova u kluziště skýtala zázemí kuchyně, restaurace pro členy i nečleny spolku i několik převlékáren. Nechybělo efektní orchestřiště. Kluziště napájela voda z blízkého mlýnského náhonu. Zatímco v zimě se na zamrzlé ploše bruslilo, v létě se tady konaly populární projížďky na veslicích. A pokud bylo kluziště úplně vypuštěno, vyrostly na jeho místě provizorní tenisové kurty.

Rok 1908 je však významný i z pohledu ledního hokeje, protože v tomto roce je ve městě ustanoven první hokejový klub, na mezinárodní úrovni se tady ale začíná hrát až po roce 1928. O stavbě zimního stadionu se začíná uvažovat již ve 30. letech 20. století, k realizaci však dochází až po druhé světové válce. Stadion je v přední polovině přírodního kluziště na ploše 30 krát 60 metrů vybudován v letech 1953 a 1954. V roce 1956 je zastřešen a může být zprovozněna krytá plocha s umělým chlazením. Nejvyšší soutěž hraje opavský mužský tým v roce 1957 a v roce 1960.

V dalších letech následuje dostavba zázemí, tribuny a hotelu. Od 60. do konce 80. let ale probíhá mnoho nejrůznějších stavebních úprav, které postrádají koncepci. Přidává se i celkové chátrání objektu. Po tři sezony pak opavský lední hokej působil od roku 1996 v extralize. Dlouho očekávaná rekonstrukce stadionu začala 9. května 2023, trvat má déle než dva roky.