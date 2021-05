Místo dvou antigenních testů týdně by se měl provádět jen jednou týdně PCR test ze slin. Ty by měly hradit zdravotní pojišťovny, alespoň v takovém rozsahu, jako hradí antigenní testy při plošném testování. Dodávky testů by mohl obstarávat přímo magistrát.

„Samozřejmě hradit by je měla pojišťovna. Ale město je připraveno jakkoli pomoci, je to zásadní věc,“ sdělil Petr Orieščík.

Pro žáky, kteří budou testování PCR testem by pak neplatila rotační výuka a mohli by být ve škole každý týden. A v případě negativity testů by se měla úplně zrušit povinnost nosit ve školách roušky a respirátory. „Také by se mi líbilo, kdyby byly děti testovány doma v přítomnosti rodičů. Ten přístup je úplně jiný, by byly rovněž klidnější,“ dodává náměstek.

Žádnou odpověď z ministerstev zatím Petr Orieščík nedostal. Na PCR testy ze slin každopádně už v minulých dnech některá zařízení v republice samovolně přešla, například v Praze 9 nebo Brně-Židenicích. Hlavním důvodem má být nespolehlivost současných antigenních testů objednaných státem.

Antigenní test má nulové výsledky

Že současné testy nejsou příliš průkazné, se domnívá také ředitel ZŠ Otická v Opavě Arnošt Žídek.

„PCR test by byl stoprocentně lepší. Protože nynější testy zjevně podle všech výsledků, které existují, nefungují dobře, to je evidentní. Test má prakticky nulové výsledky. A rodiče se pak oprávněně ptají, proč musí mít jejich děti ve škole roušku, když mají negativní test a já se jim vlastně nedivím,“ uvedl. Pro ilustraci zmiňme, že například v pondělí 12. dubna bylo v Moravskoslezském kraji testováno téměř 35 tisíc dětí. Jak na svém Facebooku informoval ostravský senátor Ondřej Šimetka, pozitivní antigenní test jich z tohoto počtu mělo pouhých 15.

Podle Arnošta Žídka na tom může mít vliv i to, že děti si test neprovádí správně. „Na obalech je všude napsáno, že jsou to testy na výtěr z nosohltanu. Kdyby se postupovalo podle návodu, má se vzorek odebírat z „hloubky“ 2,5 centimetru. Pokud odběr není pořádný, není k dispozici dost materiálu, který je nutný k tomu, aby test fungoval správně,“ upřesňuje.

Změny mají být plošné

On sám míní, že změny v testování by měly vyvstat plošně napříč celou ČR, ne pouze v jednotlivých městech.

„Situace je komplikovaná. Pokud to zaštítí ministerstvo a něco se stane, jde o jejich pochybení. My jako škola, respektive město, neneseme odpovědnost. V situaci, kdy by město byť v dobré vůli koupilo testy, znamená to, že utrácí vlastní finance, které mělo použít na jiné účely a je také otázkou, že pokud by něco v souvislosti s testováním nebylo v pořádku, najednou přebírají odpovědnost. Z toho mám trochu obavy,“ dodává Arnošt Žídek.

Od 12. dubna, kdy testování začalo, nebyl ve slezské metropoli ke čtvrtku 22. dubna „zachycen“ ve školách zřizovaných městem ani jeden pozitivní případ.

K TÉMATU

Školky v kraji zatím zůstanou otevřeny jen pro předškoláky

Vláda od pondělí 26. dubna umožní v některých krajích kompletní otevření mateřských škol pro všechny děti. Zatím je mohli navštěvovat pouze předškoláci. Jde o kraje, v nichž je týdenní přírůstek nových případů nákazy Covidem-19 pod 100 na 100 tisíc obyvatel. Konkrétně jde o kraj Královéhradecký, Karlovarský a Plzeňský. V ostatních krajích se dál „jede“ podle dosavadních pravidel.

Také v Moravskoslezském kraji tedy zůstanou od pondělí 26. dubna mateřinky v provozu pouze pro předškolní děti. „Všechny se do MŠ vrátí na základě rozhodnutí vlády, tedy jakmile bude i v našem kraji splněn limit počtu nakažených s Covid-19 pod 100 na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dnů,“ potvrdila mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová.