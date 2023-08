Léto a vedra si říkají o chladivé osvěžení v podobě zmrzliny. Deník pro čtenáře v Opavě vytipoval několik míst, kam si na studenou dobrotu rozhodně stojí za to zajít.

Zmrzliny v Opavě. 27. července 2023. | Video: Veronika Bernardová

Deník nevybíral jen podle chutě či nabídky, ale vzali jsme v potaz především doporučení od čtenářů, které jsme oslovili. Protože právě spokojený zákazník je nejlepší vizitkou každého podniku. Každý dává přednost něčemu jinému, někdo má raději zmrzliny smetanové, jiný si více pochutná na těch ovocných. Ale podle Opavanů je nejdůležitější jedno – zmrzliny musí být vyrobeny z čerstvého ovoce. A kde jsou tedy podle nich v Opavě k dostání ty nejlepší?

Zmrzlina Bobaja: Čerstvé ovoce a kvalitní regionální suroviny

Vydáte-li se z opavského Dolňáku směrem na náměstí Osvoboditelů, rozhodně po levé straně neminete prodejnu Bobaja. K dostání tady jsou produkty zdravé výživy, v provozu je bistro a v sezoně je otevřeno také okénko, ve kterém vám sympatická obsluha natočí lahodnou zmrzlinu. Zakládají si zde na čerstvosti a důkazem, že to dělají dobře je skutečnost, že se to u zmrzliny jen hemží spokojenými zákazníky.

„Zmrzlinu vyrábíme vždy z čerstvého ovoce nebo ze stoprocentních šťáv. Snažíme se využívat sezónní ovoce, jahody, černý rybíz, višně. Příchutí máme spoustu. V nabídce je od klasické vanilkové, která je nejprodávanější, přes citronovou až po zmrzliny, které nedělají nikde jinde. Jde třeba o rakytníkovou nebo makovou,“ přibližuje nám majitel Bobaji v Opavě Michal Krejčí. Velmi oblíbená je pak mezi zákazníky třeba i mangová.

Zmrzlina v Bobaji je vždy točená. „Zmrzliny střídáme někdy i vícekrát denně, protože, jak jsem říkal, je vždy děláme čerstvé,“ pokračuje. Při výrobě zmrzlin je zapotřebí mít kvalitní suroviny. V Bobaji to vědí, a proto spolupracují s lokálními producenty. S Vitaminátorem co se týká dodávky ovoce, případně šťáv a se ZD Hlavnice, odkud berou třeba mléko, jogurt nebo tvaroh k výrobě primárně těch smetanových zmrzlin. „A používáme třtinový cukr. Zkrátka to děláme jinak, a proto jsou ty zmrzky takové, jaké jsou,“ usmívá se Michal Krejčí.

Zmrzlina se v Bobaji prodává v sezoně, podle počasí, a to už asi šest let. Většinou od dubna či května do září. Pokud je slunečno nebo teplo, je otevřeno celý týden od pondělí do neděle od 9 do 18 hodin. Závěrem se ještě Michala Krejčího zeptáme, proč si myslí, že by lidé měli přijít ochutnat právě jeho zmrzlinu? „No protože je nejlepší,“ říká rozhodně.

Zmrzlina Bobaja

Adresa: náměstí Osvoboditelů, 746 01, Opava

Otevírací doba: v sezoně v případě příznivého počasí denně od 9 do 18 hodin

Cena: malá 45 korun, velká 50 korun

Tak trochu jiná točená: Inovativní přístup z čerstvého ovoce

Masarykova třída v Opavě nebo Městské sady naproti velkého dětského hřiště kousek od koupaliště. To jsou dvě místa, na kterých v sezoně s jistotou stojí stánek s názvem Tak trochu jiná točená. Další jistotou je, že u něj vždy postávají nebo posedávají zákazníci, kteří si spokojeně pochutnávají na zmrzlině. Je točená a je opravdu jiná, možná by se dalo říci moderní.

„Naše zmrzlina se odlišuje od ostatních díky svému inovativnímu přístupu. Cílem celého konceptu Tak trochu jiná točená je nabídnout zmrzlinu, která je vyrobena z ovoce čerstvě před očima zákazníka. Vyrábí se od začátku až do konce z kvalitních surovin. Další odlišností je, že máme vlastní unikátní stroj, který jsme navrhli a vyrobili sami, na jeho vývoji se podílela celá rodina,“ vypráví nám provozovatelka stánků Markéta Fréharová.

Nabídka točené zmrzliny je opravdu pestrá. Funguje to tak, že si zákazník vlastně sestaví svou vlastní kombinaci z kvalitních surovin. „Jedna porce zmrzliny se skládá ze základu, buď vanilkového, čokoládového nebo z mražených banánů. A přidaného ovoce z naší široké nabídky jako jahody, maliny, borůvky, višně, mango, lesní směs, dračí ovoce, moruše, černý rybíz, liči, ananas a mnoho dalších. Základ z mražených banánů je stoprocentně ovocný a u zákazníků se stal velice oblíbený. Je bez přidaného cukru a mléka a je tedy vhodný i pro ty, kteří mají intoleranci na laktózu. Na své si přijdou jak milovníci smetanových zmrzlin, tak ti, kteří vyhledávají zdravější formu mlsání, protože si mohou dát banánový základ s mraženým ovocem,“ vysvětluje nám sympatická provozovatelka.

Tak trochu jiná točená vznikla v roce 2018 v Opavě. „Tehdy jsme se s manželem rozhodli vyrábět netradiční zmrzlinu. Naše myšlenka byla odlišit se od běžných práškových zmrzlin a místo nich nabídnout zmrzlinu, vyrobenou z pravého ovoce. První otevření jsme uskutečnili na MTB Crossu ve Slavkovském lese v roce 2018,“ vzpomíná Markéta Fréharová.

Z Opavy se Tak trochu jiná točená dostala už i za hranice okresu. Jak již bylo řečeno, tak dva stabilní stánky v Městských sadech a na Masarykově třídě jsou „mateřské“ stánky.

„Náš unikátní koncept jsme však chtěli rozšířit i do dalších částí ČR. Abychom toho dosáhli, rozhodli jsme se předávat naše know-how prostřednictvím franchisingu. Otevřeli jsme několik nových stánků po celé ČR, konkrétně v Chlumci nad Cidlinou, Sedlčanech, Peci pod Sněžkou a v Tisé. Dále mámě ještě dva další stánky v Moravskoslezském kraji, které jsou také franchisou. Nemají však stabilní místo, ale pravidelně navštěvují různé obce v kraji a jsou k dispozici i pro obecní či firemní akce, domovy pro seniory, školky, svatby a podobně. Jsme velmi aktivní a naše pojízdné stánky jsme již představili ve spoustě obcí, navštívili jsme například Kravaře, Dolní Životice, Otice, Oldřišov, Malé Hoštice, Suché a Mokré Lazce, Vávrovice, Štítinu, Chlebičov, Velké Hoštice, Štěpánkovice, Háj ve Slezsku, Hradec nad Moravicí a mnohé další,“ dodává spokojeně Markéta Fréharová.

Tak trochu jiná točená

stabilní stánky v Městských sadech a na Masarykově třídě, 746 01, Opava

Otevírací doba: Městské sady – neděle až pátek v době od 10 do 19.30; Masarykova třída – pondělí až pátek v době od 9 do 19 hodin

Pojízdné stánky: 5. srpna – Frenštát pod Radhoštěm, 6. srpna – Bolatice, 12. srpna – Ostrava a Otice, 26. srpna – Kobeřice a Nová Lubina, 27. srpna – Brantice u Opavy, 2. září – Háj ve Slezsku

Cena: 50 korun

Mezi Opavany se pak v drtivé většině skloňovaly ještě další dvě prodejny zmrzlin. Velmi oblíbená je kopečková, na kterou lidé hojně chodí na Hrnčířskou ulici naproti opavské policie. A ještě jedna zmrzlina, to už mimo centrum města. Konkrétně v opavském Globusu. Tam podle vlastní receptury vyrábějí jak kopečkovou, tak i točenou zmrzlinu.