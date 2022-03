Ze zadávací dokumentace zmizela především problematická pasáž týkající se termínu dodání vozidel. Nově MDPO požaduje 14 měsíců od podpisu smlouvy. V předchozí soutěži měla pevný termín dodání 30. září letošního roku bez ohledu na termín uzavření smlouvy. Nové trolejbusy mají být klimatizované a nízkopodlažní. MDPO počítá s využitím evropské dotace na nákup.

Revoluce opavských trolejbusů se blíží: nové číslování, trasy a rušení linek

Předchozí zakázku vyhrála Škoda Electric, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tendr zrušil. Důvodem zrušení byly právě termíny dodání.

Trh s novými trolejbusy prošel v posledním roce zásadní proměnou: do soutěží se samostatně začal hlásit SOR Libchavy namísto spolupráce se Škodou Electric, do soutěží výrazně zasáhl také Cegelec. ÚOHS loni zrušil soutěž na dodávku trolejbusů do Ústí nad Labem, rovněž kvůli diskriminačním podmínkám.