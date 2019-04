Vše bude řízeno mobilní aplikací, prostřednictvím které může operační středisko vyslat proškoleného zachránce na místo události v jeho blízkosti.

Jedním z těch, kdo již prošel pětihodinovým přípravným kurzem a obdržel tak průkaz first respondera, kterým se při zásahu může prokázat, je Daniel Rother z Humanitární jednotky Českého červeného kříže Opava (ČČK Opava).

„Rád bych upozornil, že členové ČČK nejsou nějak houfně tlačeni do zapojení se do projektu. Je to opravdu čistě na dobrovolnosti, což je smyslem projektu,“ informoval Rother s tím, že v našem kraji se mohou zapojit pouze lidé, u kterých se již předpokládá nějaká znalost první pomoci.

A mají tedy předpoklady pro výkon first respondera.

„Také jsme se dohodli, že proškoleným lidem kurzu poskytne ČČK základní zdravotnické pomůcky. Jedná se o základ rukavice, rouška na dýchání z úst do úst a škrtidlo,“ sdělil.

Školení bylo rozděleno na dvě části, teoretickou a praktickou.

„Nejdříve jsme se seznámili s používáním aplikace O2 SOS, dále došlo k zopakování postupu první pomoci. Lektoři nám také doporučili užívání pomůcek, například taktického škrtidla k zástavě prudkého krvácení,“ uvedl Rother a doplnil, že účastníkům kurzu byly přiblíženy některé případy, se kterými se již za dobu zkušebního provozu setkali, ať už byl responder na místě užitečným zachráncem, nebo byla situace pro něj nebezpečná a byl z akce odvolán.

Tiskový mluvčí záchranářů Lukáš Humpl sdělil, že ZZS Moravskoslezského kraje eviduje další dvě stovky zájemců, kteří budou v několika následujících týdnech proškolováni.

„Záchranná služba měsíčně připraví nejméně čtyři kurzy, do systému tak přibývá okolo 80 dobrovolníků,“ uzavřel Humpl. Aktuálně je v systému zavedeno a vyškoleno 380 responderů.