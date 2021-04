Odlehlý domek muže z Vochova u Plzně navštívil jedné březnové noci otrlý kriminálník, údajně v minulosti odsouzený za loupežnou vraždu seniora. Dotyčný podle informací v médiích nemínil po výzvě objekt opustit, a naopak se vydal směrem k majiteli, který na něj ve snaze bránit svou rodinu a majetek vystřelil z legálně držené zbraně. Rána byla smrtelná a ke slovu přišel zákon.

Opavan Jan Šafařík založil na úhradu právníkům střelce celostátní sbírku, která dosud vynesla 175 235 korun. „Už jsem z ní vybral 125 tisíc korun a předal je osobně obviněnému muži, kterého jsem předtím neznal. Podpora lidí mne nejenom překvapila, ale i dojala. Doufám, že celková výše částky může mít vliv na kvalitní zpracování případu. Protože obranná střelba je u nás v mnohém nová, může verdikt sloužit i jako precedens pro další podobné situace.," míní Jan Šafařík.

Sám má také zbrojní povolení a jeho důležitost poznal na vlastní kůži při svém pobytu v USA. „Dostal jsem se do vězení pro nedovolené ozbrojování, protože jsem nosil pistoli, která podle tamních zákonů nebyla legální. Nikdy jsem nebyl americkým občanem, a proto jsem si nemohl obstarat povolení k nošení zbraně na území USA. Tenkrát mi ohromně pomohla morální i finanční podpora veřejnosti, a to byl důvod, proč jsem teď v Česku založil sbírku pro člověka, který se bránil s legální zbraní v ruce,“ vysvětluje Jan Šafařík svůj postoj.

Transparentní účet bude aktivní do konce dubna. Jan Šafařík považuje vyšetřovaného muže za nevinného. „Vybudovat pro svou rodinu domov je jeden ze základních kamenů, dělajících muže mužem. Pokud do něj přijde někdo bez pozvání, jde to brát jako útok a život takového člověka automaticky propadá obránci, který s ním může naložit jak uzná za vhodné. Bránit sebe a svou rodinu je základní mužská úloha ve světě i u nás a nad ní podle mého názoru nestojí nikdo a nic,“ konstatuje Jan Šafařík.