Tomáš Elis je kulturní zapálenec, což dobře věděl jeho spolužák z Právnické fakulty, který se osobně znal s režisérem Vojtěchem Jasným. V březnu 2016 ho zřejmě proto pozval na neformální schůzku s touto slavnou osobností. „Byla to nádherně prožitá neděle pěti dobrých známých, ke kterým jsem se mohl připojit. Pan Jasný měl tehdy obrovskou radost z digitální úpravy DVD filmu Všichni dobří rodáci, který režíroval a za který získal cenu na festivalu v Cannes,“ vzpomíná Tomáš Elis. Tento vynikající film byl v Česku promítaný jen devět měsíců a pak skončil na dvacet let v trezoru. „Vyprávěl nám o natáčení a přidával různé zajímavosti. Jasný byl velmi uzavřený až kontroverzní typ a bylo jasné, že si k sobě pustil jen málokoho. Hovořil pomalu a rozvážně, typické pro něj byly brilantní zkratky a trefná přirovnání,“ pokračuje tajemník Elis, který se o této proslulé osobnosti dozvěděl hodně zajímavého.

Mohou to být například jeho sklony k okultismu i to, že si před výběrem herců nechal pokaždé udělat horoskop. Tím přišla zkrátka i Jiřina Bohdalová, která předtím s Janem Werichem zazářila v jeho filmu Až přijde kocour. Roli v „Rodácích“ nedostala, protože Jasnému v horoskopu vyšlo, že pro ni není vhodná. „Přivezl jsem mu jako dárek knihu o Opavě a zeptal jsem se ho na jeho vztah k městu. Prý v něm nikdy nebyl, což však neznamená, že by o něm nic nevěděl. Řekl mi, že si rád čte Bezručovy verše a že byl v roce 1969 pozvaný do Opavy k besedě o „Rodácích“ v rámci Bezručovy Opavy. Nějak to prý ale nevyšlo a blíž to nespecifikoval. Věděl rovněž, že se Opava může právem pochlubit divadlem i s operou a neznámá mu nebyla ani historie zámku v Hradci nad Moravicí i v Raduni,“ konstatuje Tomáš Elis.

Osud dopřál Vojtěchu Jasnému na jedné straně dlouhý a zajímavý život a na druhé ho zase nešetřil. Otec mu zemřel v koncentráku, maminka ještě mladá v padesátých letech minulého století, jeho syn zemřel ještě před porodem a o manželku ho připravila rakovina. Po zákazu promítání filmu Všichni dobří rodáci emigroval a žil nejprve v Německu a pak v USA. Tam se přičiněním tehdy už slavného Miloše Formana osobně seznámil s Robertem Redfordem a směl ho oslovovat Bobby. Do Česka se vrátil až po revoluci a dlouhou dobu žil ve východních Čechách v městečku Bystré, kde natáčel své Rodáky. Na sklonku života se přestěhoval do Přerova, kde zemřel pouhých čtrnáct dní před oslavou svých 94. narozenin.