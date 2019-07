Tam už pak jen napíšete na „zeď“ co konkrétního nabízíte či poptáváte. Nebo si zajdete na Školní statek Opava, kde můžete předat své nasbírané plody a na oplátku si odnést jiné.

„Nápad je to skvělý, nejspíš této možnosti využiji, protože se mi na zahradě objevilo snad sto rostlin dýně, nechápu, kde se tam vzaly. Něco porozdávám rodině a známým, ale všechny je zpracovat nezvládnu, tak je ráda nabídnu někomu dalšímu,“ uvedla Opavanka Lucie Schromová.

Skupina, ve které můžete nabídnout produkty vaší zahrady či je vyměnit nebo darovat, vznikla náhodou. Janu Weissovi ze školního statku lidé neustále něco nabízeli, ptali se ho, jestli o někom, kdo shání či prodává zeleninu a ovoce, neví.

„Nemohl jsem jim pořádně pomoci, tak mě napadlo, že když na sociálních sítích fungují všelijaké jiné skupiny, mohla by fungovat i tato,“ komentoval vznik stránky Jan Weiss.

Prodejní skupinu zakládal v minulém týdnu a již nyní se těší velké pozornosti, přidalo se do ní téměř 150 zájemců a toto číslo neustále narůstá. Budou ve skupině platit nějaká pravidla? Správce stránky plánuje dávat pozor na jejich dodržování.

„Asi to budu trošku korigovat, aby lidé nabízeli opravdu jen ovoce a zeleninu. Již se nám tam objevila i domácí vajíčka, ale pokud to bude v inzerátu s ovocem či zeleninou jen v omezené míře, tak to nevadí,“ podotkl.

Místo předání je čistě na domluvě prodávajícího s kupujícím. „Případně mohou přijít na již zmíněný školní statek,“ uzavřel zahradník.