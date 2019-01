Parní vlak vyjede v neděli ráno po mnoha letech z nádraží Opava východ a zamíří na městské slavnosti do Hradce nad Moravicí. Připomene tak příjezd historicky prvního vlaku přesně před sto deseti lety.

Parní vlak. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lenka Novotná

O deset let déle funguje spojení mezi Opavou a Kravařemi, kam se vlak vydá po jedenácté hodině. Historická souprava tažená parní lokomotivou Matěj z roku 1948 zavítá také do Hlučína.

Vlak vyrazí krátce před osmou ráno z Ostravy, o půl desáté opustí opavské nádraží a do několika minut přijede do Hradce nad Moravicí. Parním vlakem se může svézt kdokoli, jízdenky zájemci zakoupí v ČD centrech ve stanicích Opava východ, Ostrava Svinov a Ostrava hlavní nádraží. Za celodenní jízdné lidé zaplatí dvě stě padesát korun, cena jednosměrné jízdenky se pohybuje od třiceti do sta korun.

Na hradeckém nádraží si nadšenci budou moci poprvé koupit Železniční kroniku města Hradec nad Moravicí popisující vývoj železniční dopravy v městě a okolí. Celý den mohou lidé navštívit místní slavnosti s názvem Den květů. Čeká na ně několik hudebních i tanečních vystoupení a ukázky historických řemesel. (lps)