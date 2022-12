Živé zpívání koled, organizované Deníkem, se do měst a obcí vrátilo po dvou covidových letech, kdy v roce 2020 a 2021 nebylo pořádání kvůli vládním nařízením v souvislosti s epidemiologickou situací možné. A po dvou letech pauzy se natěšení Opavané opět dočkali. Na náměstí se už před osmnáctou hodinou scházely stovky příchozích, aby si společně zazpívali šestici předem daných koled, konkrétně to byly tyto - Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Pásli ovce valaši, Jak jsi krásné, neviňátko a Vánoce, Vánoce přicházejí.

K této opavské akci už roky neodmyslitelně patří uznávaný sbormistr Karel Kostera, který nesměl chybět ani letos. „Bez něj by to už nebylo to zpívání koled, na které jsme zvyklí, bez něj by to nešlo!“ ozývalo se v davu. Na pódiu zpívali i členové Opavského chlapeckého sboru nebo členové Dětského pěveckého sboru Kolibříci pod vedením Jany Larischové.

Karel Kostera si akci podle svých slov opět užil. „Na toto tradiční zpívání koled se vždy velmi těším, jsem rád, že i letos přišlo hodně lidí a společně jsme mohli zazpívat oblíbené koledy. Zároveň bych chtěl všechny zájemce pozvat na vánoční koncert Hej, mistře, českou mši vánoční, která se uskuteční 26. prosince od 14.30 hodin v kostele sv. Vojtěcha v Opavě,“ uvedl Karel Kostera. A nebyl by to on, kdyby na závěr zpívání nepřidal i jeden přídavek, na který už celé publikum netrpělivě čekalo. Letos z jeho úst zazněla koleda Adeste Fideles.

Se zpěvníky v ruce se představili také opavští sportovci, pozvání tentokrát přijali opavští basketbalisté. „V minulosti, kdy jsme měli volné okno, jsme se zpívání koled aktivně účastnili a bylo to příjemné,“ řekl opavský trenér Petr Czudek. „Jsme rádi, že jsme letos měli ve středu volno a mohli jsme na náměstí dorazit,“ řekl úspěšný kouč. Společně s trenérem Petrem Czudkem dorazil masér Tomáš Roman, asistent Kryštof Vlček, vedoucí týmu Petr Kivorchian, ředitel klubu Radim Vysocký, nová posila Lumír Sedláček a dále hráči Jakub Mokráň, Radek Farský, Miroslav Kvapil, Jan Švandrlík, Filip Zbránek, Jakub Šiřina a Rostislav Dragoun. Své pěvecké umění pak předvedli i fotbalisté Jan Schaffartzik, Adam Rychlý a Kryštof Lasák.

Kalendář i na domácích zápasech

Součástí opavského Česko zpívá koledy byl i doprovodný program v podobě křtu kalendáře BK Opava pro rok 2023, který se na místě už také rovnou prodával. Kdo nákup nestihl, bude mít příležitost si kalendář pořídit ve fanshopu BK Opava při utkáních 14. a 17. prosince.

Ještě dodejme, že opavské Česko zpívá koledy tentokrát moderoval basketbalový speaker a moderátor sportovních akcí na Opavsku Honza Krejčíř.