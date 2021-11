Službu, jejíž název si vymyslely samy děti, spustil na začátku listopadu opavský magistrát. Jedním z impulsů byla skutečnost, že i když je třídění odpadu neustále probíraným tématem, stává se, že lidé na radnici volají a zjišťují, co mají kam vyhodit. A tak vznikly zmíněné čtyři ekotýmy, celkem je do nich zapojeno jednatřicet žáků.

Nejvíce ze ZŠ Šrámkova (třináct), dále ze Slezského gymnázia Opava (sedm), šest žáků je ze ZŠ Boženy Němcové a pět ze ZŠ a MŠ Opava-Vávrovice. Za jedním zájemcem vyrazí domů vždy jeden tým, pokaždé za doprovodu zaměstnance odboru životního prostředí.

Občané se nemusí bát, že by se jim někdo „tlačil“ dovnitř, vše by mělo probíhat před domem, případně třeba na předzahrádce domu na čerstvém vzduchu. Iniciativa je žhavou novinkou.

„Zatím nás kontaktovala pouze jedna soukromá mateřská škola, zájemce z řad veřejnosti ještě neevidujeme,“ prozrazuje Kateřina Durčáková, koordinátorka environmentálního vzdělávání magistrátu, která má projekt na starosti.

Příprava na všechny možné scénáře

Speciální školení žáků nebylo příliš zapotřebí. „Vzhledem k tomu, že se jedná o členy školních ekotýmů, tito žáci jsou v problematice předcházení vzniku odpadu a jeho třídění poměrně zběhlí, jelikož stejnou oblast řeší i ve svých školách. Stačilo tedy, aby si připravili scénář asi na deset až patnáct minut, ve kterém téma zpracovali.

Všechny zapojené ekotýmy uspořádaly v říjnu společné setkání, na kterém jsme si vyzkoušeli, jak bude celá akce v praxi vypadat od začátku až do konce. Pro žáky tedy od zazvonění u branky domu, přes představení ekotýmu a důvodu návštěvy, představení systému třídění odpadu v Opavě a možnosti předcházení vzniku odpadu v podání konkrétního ekotýmu, přes zodpovězení případných otázek až po rozloučení.

Na setkání byli přítomni i figuranti, kteří hráli majitele domácností a samozřejmě i zástupci odboru životního prostředí, kteří budou garanty správnosti informací a případně doplní další, bude-li potřeba,“ přibližuje Kateřina Durčáková. Jednotlivé týmy si s sebou přinesou i názorné pomůcky.

„Vyzkoušeli jsme si i různé možné situace, do kterých se patrola může dostat, abychom se co nejlépe připravili. A teď už se všichni těšíme, až se ozvou zájemci, za kterými bude moci Třídící patrola vyrazit,“ říká.

Od dětí přijímají dospělí osvětu lépe

Smysl celého projektu je jednoduchý, a to pomoci občanům snížit obsah jejich popelnic na minimum. „Návštěva Třídící patroly přímo před domem zájemce je velice pohodlnou možností, jak získat veškeré potřebné informace šité přímo na míru bydlišti občana,“ upřesňuje Kateřina Durčáková a dodává: „Z praxe moc dobře víme, že předávání informací od dětí směrem k dospělým je v oblasti třídění odpadu velice efektivní a lidé je přijímají lépe než mnohé jiné formy osvěty. Mnoho domácností naučily třídit odpad právě jejich děti, které se to naučily ve škole. Většina opavských škol má zřízené své vlastní žákovské ekotýmy, které jsou v oblasti životního prostředí aktivní obecně. My jsme oslovili ekotýmy čtyř opavských škol, zapojených do mezinárodního programu Ekoškola, jelikož se jedná o velice zkušené a aktivní ekotýmy, které jsou zárukou kvality.“

Pokud byste chtěli, aby se Třídící patrola zastavila také u vás doma, stačí se objednat na tridicipatrola@opava-city.cz a sjednat si schůzku.