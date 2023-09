Zvýšení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí se dostalo na program posledního jednání opavských zastupitelů. V současně době platí na území města koeficient 2, město jej chtělo od nového roku zvednout na 3,5, což je pětasedmdesátiprocentní nárůst.

Vedení Opavy k tomu podle svých slov přistoupilo kvůli chystanému konsolidačnímu balíčku vlády. Zatím ale zůstává koeficient původní, protože primátor Tomáš Navrátil bod z programu zastupitelstva na poslední chvíli stáhl. Zastupitelé se ale kvůli dani mohou sejít v nejbližších týdnech znovu i na mimořádné schůzi.

Příprava na konsolidační vládní balíček. Takto odůvodnilo vedení města chystané zvýšení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti. Podle radnice není současný snížený koeficient pro daň z nemovitosti v Opavě už nadále udržitelný.

„Jedná se o problematiku, která je dnes vztáhnutá ke konsolidačnímu balíčku. Upravil bych jej ale spíše na daňový balíček, protože konsolidovat se bude zejména zvyšování daní, což je neuvěřitelné. Na stránkách nákladových se moc nešetří,“ prohlásil Tomáš Navrátil (ANO), který chystané vládní změny ostře kritizuje. Na program se bod dostal kvůli vládnímu zvyšování daní. „A to i té z nemovitosti. Vláda pak ale jednáním přenesla toto na města a nám na úkor zvýšení daně z nemovitosti, které chtěla zvednout o sto procent a celou částku si měl odvést stát, tak nám tuto daň ponechala s tím, že nám sníží příjmy daňové, což jsou sdílené daně a DPH,“ upřesnil primátor.

Podle současného návrhu se má sazba daně z nemovitosti zvýšit až na 1,8 násobek té současné, nebude ji ale v plné výši inkasovat stát, vše má zůstat obcím. Ovšem právě na „oplátku“ za to si stát má vybrat peníze jinde. Výměnou za navýšení daně z nemovitosti si vezme více peněz z rozpočtového určení daní, což je zmíněné DPH nebo daň z příjmu fyzických osob, část z těchto peněz dostávají právě obce.

Velká neznámá

Pode propočtů radnice má 50tisícové město s konsolidačním balíčkem přijít až o 150 milionů korun. „My dnes vůbec nevíme, co bude vlastně schváleno, co bude balíček obsahovat, je tam řada pozměňovacích návrhů. Musíme však být obezřetní, protože se nám stále více rozevírají nůžky na straně příjmové a výdajové. Když jsme si dělali propočty, jak je dnes balíček navrhován, tak může mít Opava o 100 až 150 milionů korun na příjmové stránce méně oproti navýšení, které by mělo být a které pravidelně v rámci inflací a rostoucích mezd a odvodů daní bývá,“ řekl primátor.

Protože zatím tedy nebyl vládní balíček schválen, byl stažen ze zastupitelstva i bod o zvyšování daně z nemovitostí v Opavě. „Jsme opatrní, musíme se chovat řádně. Nicméně není jasno, jak bude balíček schválen, ale jsme připraveni na to reagovat, protože nemůžeme zatavit rozvoj města. Do konce září jsme tedy případně připraveni svolat mimořádné zastupitelstvo a dál se o této vyhlášce bavit. V téhle chvíli ale jasno nemáme a bod stahujeme,“ konstatoval Tomáš Navrátil.