Někteří Opavané zůstávají v klidu, větší část obyvatel města ale víkend vyhlíží s obavami. Od pátku 14. do neděle 16. července se totiž v lokalitě u Lukášova mlýna mezi opavskými částmi Jaktař a Zlatníky uskuteční technoparty.

Taneční a hudební party Na Paloučku koncem června 2023. | Foto: se souhlasem skupiny Project23

Kvůli hudebně-taneční akci s názvem Underground Collaboration 2. jsou v pohotovosti policisté i strážníci. Opavský magistrát měl ambice akci úplně zrušit, ale neuspěl. Podobný „večírek“ se totiž ve stejné lokalitě uskutečnil už v červnu a organizátoři si neudělali zrovna dobré jméno. Nadcházející víkend bude podle nich klidnější než ten červnový a prý není důvod k obavám.

Když v červnu skončila taneční akce u Lukášova mlýna, stěžovalo si na lince 158 oficiálně asi deset lidí na rušení nočního klidu. Větší desítky stížností se objevily na sociálních sítích. Když teď na magistrát přišlo oznámení od policie, že se zde bude konat další podobná party, město chtělo zakročit a podniklo kroky, aby byla akce zrušena. Protože se ale koná na soukromém pozemku a jeho majitel má s organizátory uzavřenou řádnou smlouvu, nelze podle vyjádření města nijak zakročit.

Štěrkovna Open Music letos ve velkém stylu: zahrají Lucie, Chinaski nebo Mirai

Následně radnice uspořádala schůzku, kde se kromě zástupců magistrátu sešli i zástupci policie, hasičů a dalších orgánů. „Hledali jsme společně možnosti, jak pořádání akce usměrnit tak, aby co nejméně obtěžovala obyvatele města a okolí. Současná legislativa totiž neumožňuje akci zakázat v jiném případě, než když v souvislosti s jejím konáním dojde k závažnému porušení zákona,“ uvedl ke schůzkám opavský primátor Tomáš Navrátil s tím, že tento fakt potvrdilo i ministerstvo, kam se s dotazem Opava obrátila.

Město neuspělo

„Vzhledem k tomu, že se akce nekoná v zastavěné oblasti, nelze ji podle platné legislativy zrušit ani z hygienických či hlukových důvodů. Zákon umožňuje měřit hluk jen v zastavěné oblasti, kde je už jeho hladina v tomto konkrétním případě snížena natolik, že podle platných norem není důvod k zákroku. Akci nelze zastavit ani z jiných důvodů, byla ohlášená jako dobročinná, což nepodléhá zákonu o shromažďování, pořadatel ji zabezpečil dostatkem organizátorů i hygienických a technických prostředků, tedy přenosnými toaletami a podobně. Podle hasičů není tento typ akcí zařazen mezi ohrožující, a tak hasiči mohou situaci pouze monitorovat a zasáhnout až v případě nějaké události. Ani policie nemůže akci omezit či zrušit svévolně, ale opět jen na základě prokazatelného porušování zákona,“ sdělil Martin Kůs z tiskového oddělení radnice.

Těžce popálená žena v Opavě. Záchranáři zasahovali v objektu bezdomovců

Vedení města se pak v tiskové zprávě omluvilo občanům, kteří budou hlukem z akce dotčeni. „Intenzivně jsme hledali možnosti, radili se s právníky, jednali s pronajímatelem, policií i hygienickou stanicí, ale nemáme oporu v zákoně a technoparty se bohužel nedá dopředu zabránit. Nicméně podnikneme veškeré kroky v rámci toho, co nám zákon umožní, abychom dopady na občany eliminovali,“ konstatuje směrem k obyvatelům Opavy Tomáš Navrátil.

Lukášův mlýn se nachází na hranici katastru Jaktaře a Zlatník, spadá ale do území druhé zmíněné městské části. Když se její starosta Martin Šoltis dozvěděl o další chystané akci, nebyl moc nadšen. „Rád za to nejsem, ty předchozí ohlasy byly hodně negativní, ale nicméně nemohu to nijak ovlivnit. Paradoxně ale naše obec byla minule díky příznivým povětrnostním podmínkám relativně v klidu, hluk šel na jinou stranu a u nás byl celkem klid. Stížnosti pocházely spíše z okolních obcí,“ sdělil Deníku Martin Šoltis.

Pořadatel je domluven s policií

Po minulé zkušenosti se na víkendovou akci důkladně chystají strážníci a policisté. „Přijali jsme adekvátní bezpečnostní opatření, na která budou v průběhu tří dnů dohlížet policisté z Opavy, Hradce nad Moravicí a Velkých Heraltic a policisté hlídkové služby. Budou situaci monitorovat a místu věnovat zvýšenou pozornost. Pokud by bylo zapotřebí, jsou připraveni i policisté z Kravař a Vítkova. V dosahu bude rovněž policejní psovod a v případě úplně nejvyšší potřeby by přijela speciální pořádková jednotka. Dopravní policisté se pak zaměří na plynulost silničního provozu, parkování, zda účastníci nejsou při řízení pod vlivem alkoholu a návykových látek,“ popsal Deníku mluvčí opavské policie René Černohorský.

Z Opavy až do kosmu. Objevte největší planetární stezku, teď je ještě lákavější

Vedení opavské policie se už spojilo přímo s organizátorem a na schůzce situaci společně probrali. „On přislíbil, že bude s policií maximálně spolupracovat, bude nápomocen a přítomen, pokud by nastaly nějaké problémy. Také přislíbil, že v době hlavního nočního klidu reprodukovanou hudbu ztiší a bude co nejvíce eliminovat intenzitu hluku. Akce by měla probíhat od odpoledních hodin od pátku do dopoledních hodin v neděli,“ pokračuje Černohorský.

Organizátor: za minulou akci se omlouváme

Pokud by i přesto lidé zaregistrovali výrazné rušení nočního klidu nebo další nepříjemnosti, pak se mají podle Reného Černohorského obracet s konkrétním sdělením přímo na linku 158. Případně na linku strážníků 156, státní a městští policisté budou spolupracovat. „Okamžitě budeme reagovat na podněty občanů, zkontaktujeme provozovatele a hned se s ním budeme snažit situaci uklidnit. Všechna oznámení budou evidována a zadokumentována a poté budou spisové materiály postoupeny do správní komise pro projednávání přestupků magistrátu města Opavy k dalšímu opatření,“ dodává mluvčí.

Slezské divadlo v Opavě nečeká klidný vstup do nové sezony

Hlavním pořadatelem víkendové akce bude opět tým Project23. Jak Deníku řekl jeden z organizátorů Jan Kotel, pořadatelé jsou připraveni lépe než minule. „Budeme dodržovat noční klid a na noc bude hudba podle dohody ztlumena. Udělali jsme i dost opatření, aby se co nejvíce zamezilo šíření hluku, a to od posunutí stage až po ubrání zvukové aparatury a výběrem jiné spolupráce. Za akci, která proběhla ve dnech 23. až 25. června, bych se chtěl za celý tým Project23 moc omluvit. Naše seskupení se skládalo ze čtyř skupin a jedna z nich bohužel nedokázala udržet dohodu, což nás mrzí. Akce se měla původně konat na jiném místě, dál od obydlených částí, ale bohužel jsme se setkali k docela špatnou vstřícností ze strany města, v tomto případě se ale nejednalo o město Opavu. A tudíž nám nezbyla žádná jiná možnost, kde akci uspořádat. Najít totiž prostor pro takovou akci je složité. My jsme za celé tři roky obvolali více než dvě stovky míst a snažili jsme se najít cestu i přes Lesy ČR, Armádu ČR i města, ale nikdo nám vstříc nevyšel,“ řekl redakci Deníku Jan Kotel s tím, že ze strany Opavy se setkali pouze s názorem, že akce tohoto typu na svém území město nechce.

„Nadcházející víkendová akce měla být původně jen pro pár desítek lidí, nicméně díky medializaci jsou předběžné odhady jen odhady. Při minulé akci jsme nezaznamenali žádné přestupky a po celou dobu jsme byli v kontaktu s kriminální policií, normálně komunikujeme s policií státní. Na negativní příspěvky na sociálních sítích jsme zvyklí i kvůli tomu, že jsme v médiích běžně démonizováni s tím, bůhvíco se na našich akcích neděje,“ uvádí Jan Kotel.

Barokní sýpka v pohraničí je dnes ruina bez střechy. Spolek záchranu nezvládl

To, že tato druhá akce je dobročinná, neodpovídá podle něj skutečnosti. „Asi se někde stala chyba, ale tentokrát o dobročinnost nejde. Takto byla ohlášena první akce, kdy jsme podpořili dětské onkologické oddělení v Porubě,“ vysvětluje.

Jan Kotel zároveň se zmínil o konceptu, který by s dalšími lidmi chtěl v Opavě vytvořit. „Jsme skupina mladých lidí, která podporuje různé zájmové činnosti. Kromě zmíněných akcí plánujeme například 5. srpna Guláš fest, který proběhne v našem prostoru Na Paloučku (prostor u Lukášova mlýna - pozn. red.), akce pro děti s různými soutěžemi. Náš hlavní cíl je vytvořit místo pro kempování. Jelikož jde opravdu o pěknou lokalitu lemovanou bunkry a hodně pěknou přírodou. Takže se u nás v září sejdou vodáci po sjíždění Moravice. A v blízké době by měla být navázána spolupráce i se skauty,“ popisuje Jan Kotel.