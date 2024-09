Situace v městské části Kateřinky zůstává dál zoufalá. „Voda už sice klesá, ale její následky zůstávají. Náš rodinný dům dokonale vytopila a poničila, všude je bahno a škoda se odhadem pohybuje kolem milionu korun,“ smutně konstatoval místní obyvatel, pan Pavel. Těžké dny zažívá i obyvatelka blízkých Otic, které rozvodněný potok zalil zahradu, sklep, garáž i kůlnu. „Voda rázem vystoupala do jeden a půl metru a když teď opadá, všude je vysoký nános bahna. Vůbec netuším, jak to půjde uklidit. Kdyby nevydržely nedaleké rybníky a rozlily se také, byla by to už hotová katastrofa,“ popsala paní Eva.

„Od „povodňového“ víkendu jsme s magistrátem v kontaktu, nabízíme pomoci našich odsouzených mužů i žen. Fyzicky náročnější práce by vykonávali muži a ženy by zajišťovaly čistící a úklidové práce. Nyní čekáme, jestli nás město osloví,“ informovala mluvčí opavské věznice Barbora Šumberová.

Charita Opava předává lidem, kteří byli zasaženi povodní, ze svého humanitárního skladu košťata, lopaty, kbelíky, rukavice a další úklidový materiál i balenou vodu. Část předmětů získává darem od firem i jednotlivců a část kupuje sama ze svých peněz. Zájemci mohou tyto věci předávat i přebírat v jejím humanitárním skladu v areálu ředitelství Charity Opava v ulici Přemyslovců 26 v Jaktaři vždy od 8 do 18 hodin.

„Jeden dárce nám přivezl věci až ze Zlína. Největší poptávka je po úklidových prostředcích. Povodní postižených firem i domácností je spousta a věcí na úklid málo, některé se už dokonce nedají sehnat,“ uvedl Ivo Mludek z opavské Charity.

Silně poškozený most v opavské Ratibořské ulici bude uzavřen a posléze zbourán. Už zkontrolovaný most v Pekařské ulici umožňuje průjezd autům do 15 tun, a to maximálně třicetikilometrovou rychlostí. Bez omezení fungují lávky přes řeku Opavu na Kolofíkově nábřeží i pod „myší dírou“ do Kateřinek. Zatím nezkontrolovaný je most v Mostní ulici a lávka v Městských sadech.

V Hlučíně hladina řeky Opavy postupně klesá, ale kvůli možnému poškození hrází stále platí zákaz vstupu k vodním tokům a k Hlučínskému jezeru. Zakázaný je i vstup na cyklostezku po hrázi řeky Opavy z Děhylova do Jilešovic a na navazující cyklostezku z Jilešovic do Kozmic.

„Lidé bohužel chodí do Sportovně rekreačního areálu a na cyklostezky. Vadí nám to už proto, že tato místa mohou být kontaminovaná. Kde už voda opadla, monitorujeme škody. Patří k nim například sesunutá zeď městského hřbitova a s velkými škodami počítáme na jezeře. Do některých míst jsme se zatím ještě nedostali,“ vylíčil situaci vedoucí odboru vnitřních věcí města Opavy Zbyněk Plura.

Na třetím stupni povodňové aktivity zůstávaly ve středu už jen města Opava a Hlučín. Nejvíce vody bylo v řece Opavě, a to v obcích Držkovice a Děhylov.