Do letošního šestého ročníku akce s příhodným názvem Burčáková stezka se zapojil rekordní počet provozoven. I přesto ale cíle organizátorů zůstávají stejné, a to upozornit Opavany na kvalitu této moravské speciality, protože často se na pultech setkáváme s částečně zkvašeným hroznovým moštem z dovozu. Mnohdy sice za lákavější cenu, ale horší kvality.

Burčák může být vyroben jen z hroznů tuzemské produkce, všechno ostatní se jako burčák nazývat nesmí. „Naším hlavním kritériem je, aby se prodával opravdu moravský burčák a ne částečně zkvašený mošt ze zahraničí. Dále máme i doporučení prodejní ceny, abychom se drželi v rámci nějakých mezí. My dopředu víme a zjišťujeme, jaký kdo bude burčák mít. Všichni jej víceméně berou od menších vinařů. V průběhu akce provozovny také navštěvujeme a snažíme se kvalitu hlídat,“ vysvětluje Jan Černý z Opavského Slezska, které akci pořádá.

Jak již bylo zmíněno, zájemci se mohli projít a zastavit na ochutnávku na celkem šestnácti místech. Nabídka byla široká, burčák byl k mání bílý, červený i růžový. Různých odrůd, z různých vinařství. I přesto, že tentokrát počasí stezce příliš nepřálo, na návštěvnosti to nebylo moc znát. Davy lidí zaplnily hlavně ulice v centru města. „Průměrná návštěvnost se těžko odhaduje, protože akce je rozšířena právě i mimo centrum. Ale každopádně po vizuální stránce bývají vždy hlavně ve středu města tisíce lidí,“ vypočítává Jan Černý.

Zkrátka a dobře, spatřit zde někoho v pátek v podvečer bez kelímku či sklenky burčáku v ruce byl takřka nadlidský úkol. Řada lidí korzovala městem a prováděla degustace. A kde chutnalo nejvíc, tam se pak vraceli a kupovali zásoby domů.

„Na stezku chodíme s přáteli už od začátku a nevynechali jsme jediný ročník. Vždy navštívíme tak sedm, osm vybraných míst a pak většinou přicházíme zpátky tam, kde jsme byli nejspokojenější. Tam se zdržíme do „finále“ a pokud to jde, bereme si burčák i domů. Letos zatím ještě nevíme, kde to celé zakončíme, ochutnali jsme teprve ve čtyřech provozovnách na Hrnčířské a Masarykově, teď jdeme směr Olomoucká,“ řekla nám v pátek krátce před devatenáctou hodinou s úsměvem jedna z návštěvnic stezky Kateřina Bauerová.

Opavské Slezsko pořádá mimo jiné i stezku vinnou, Svatomartinskou nebo pivní. Ale právě o tu, na které se prodává burčák, je jak mezi provozovateli, tak i mezi návštěvníky zájem pravidelně zdaleka největší.