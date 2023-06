Radnice se i přesto pustila do oprav kdysi věhlasného a největšího obchodního domu v Československu. Začalo se střechou, teď budou dělníci pokračovat na nové fasádě a oknech, celkem za 29 milionů, které půjdu z městské kasy. Deník se na názor zeptal některých opozičních zastupitelů a ti se shodují na tom, že postup prací v Bredě je špatný.

Fasáda až nakonec

Letos se začne opravovat fasáda a budou se repasovat okna Bredy. Magistrát musí vše zkonzultovat s památkáři, protože Breda je památkově chráněná. Jenže podle opozice je postup prací opačný.

„Minimálně zvláštní je to, že se realizuje fasáda před generální rekonstrukcí celého objektu. Ta bude muset určitě proběhnout a s největší pravděpodobností při ní dojde k poškození i nových oken. Protože realita je taková, že se tam bude bourat, nosit materiál a podobně. Bude to velká komplikace pro realizátora. Ale chápeme, že pan primátor chce ukázat, že se něco děje a chce mít fasádu hotovou, neboť ta jde vidět. Fasáda měla být až jako poslední. I když beru, že je tam již dlouho přikryt chodník nedůstojnou uličkou a pokud tato věc zmizí, je to dobře. Celkově je však postup opačný,“ míní například Dalibor Halátek (Změna pro Opavu).

On sám je také členem pracovní skupiny vytvořené magistrátem, která opravu Bredy řeší. „Ještě daleko horší je ale to, že už se připravuje architektonická studie, o které ale veřejnost neví vůbec nic. Já, protože jsem v pracovní skupině, nějaké povědomí mám, ale na veřejnost ještě nepustili nic, informace o tom, co se připravuje a co se bude s Bredou dít. To je zvláštní,“ pokračuje. Podle něj město nebere podněty opozice v potaz. „Na názory opozice se nehledí, protože současné vedení ví všechno nejlépe,“ tvrdí Dalibor Halátek.

Budoucnost? Pořád velká neznámá

Kritika stále dopadá i na nejasné další využití Bredy. „Město se mělo už dávno rozhodnout pro náplň objektu. Je to neschopnost současného vedení. A dotační tituly existovaly. Kdyby město disponovalo alespoň základní projektovou dokumentací a mělo jasno v tom, co chce udělat v jednotlivých patrech, mohlo dotaci získat. Teď to bude složitější, protože tituly na podobné akce se už přestávají vypisovat. Vše je o tom, že postup realizace je neuvěřitelně pomalý,“ konstatuje opoziční zastupitel.

Dalibor Halátek figuroval v pracovní skupině k Bredě i v minulém volebním období. „V březnu 2021 zastupitelstvo schválilo koncepční materiál, na kterém jsme se podíleli s tím, že v horních dvou patrech musí být kancelářské prostory, ne obchody. Budou to místa pro pronájem, obchodní jednotky budou situovány v prvních dvou patrech a v suterénu a musí tam být i nějaká edukační činnost, prostor pro místní řemeslníky, výrobce. Podle mě nic dalšího ani vymýšlet nejde, musí to být v takovéto obecné rovině. A vůbec nechápu, že když to mají dva roky schválené zastupitelstvem, tak se toho nedrží, stále jen přešlapují na místě a neumí se rozhodnout,“ dodává Halátek.

Nikdo se s námi nebaví

Na nezájem ze strany magistrátu si postěžoval také Marek Veselý (ODS). „Deklarovali jsme naši připravenost se diskuze o využití Bredy účastnit a hledat řešení, když už jsme se do takovéto nešťastné situace dostali. Ale nic se nekoná. Zápisy z pracovních výborů z posledních dvou let jsou k smíchu a žádné další neexistují. Radnice nás neposlouchá, dělá si co chce a nikam to nevede, což není bohužel dobře. Dokud nebude jasno, co v tom objektu vznikne a na co ho vlastně máme, je veškerá oprava jen Potěmkinova vesnice. Takhle se s veřejnými prostředky nezachází. Na prvním místě je vize, proč to dělám, na druhém hledání dotací,“ říká Marek Veselý.

I podle něj je postup stavebních prací špatný. „Nemáme problém se záchovnou údržbou, opravit střechu, aby se Breda zajistila proti vlhkosti a podobně. I úpravy na elektroinstalaci dávají smysl. Ale výměna oken a fasáda, to je jen pro veřejnost. Uvnitř zůstane prázdný barák, se kterým si nikdo neví rady,“ míní Marek Veselý s tím, že otázky k využití Bredy si v zastupitelském klubu pokládali ještě před její koupí. „Celý ten nákup byl nesmysl, když jsme nevěděli a nevíme, k čemu to bude.“

Další dluh města

Jako o budování Potěmkinovy vesnice pak v souvislosti s opravou Bredy hovoří i Martin Šatný, který je členem SPD, ale není součástí opavského zastupitelského klubu SPD. „Sám za sebe mohu říci, že město mělo vynaložit veškeré úsilí pro to, aby do tohoto projektu zainteresovalo firmy, stát i soukromý sektor. Ale sanovat vše ze svého rozpočtu, to je podle mě špatně. No a začínat od oken a fasády, když dovnitř teče, to je úplný nesmysl. Avšak věřím, že pan primátor je obklopen odborníky, kteří to vyhodnotili jako vhodný postup,“ sdělil Martin Šatný.

Také on podporuje tvrzení, že nejdříve se měla jasně vymezit budoucnost Bredy a pak zajišťovat financování. „V okamžiku, kdy nevíme, co tam bude, budujeme jen další dluh města. Protože se obávám, že přijde doba, kdy do Bredy město nalije stovky milionů a další desítky, stovky, aby projekt udrželo. Při dnešní energetické a finanční náročnosti by v Bredě mělo být něco, co uhradí alespoň svůj provoz. Nemusí to produkovat obrovský zisk, ale mělo by to mít takový přínos, aby si na sebe vydělalo. A když to vydělá i na nějaké umořování investice, která do oprav bude vložena, je to jen lépe a dobře,“ míní Martin Šatný s tím, že ani na jeho názory se prý nehledí. „V minulém volebním období jsem byl zvolen do pracovní skupiny OC Breda, kterou vedl současný náměstek pan Schreier. Byl jsem nominován, zvolen, ještě jsem se ujišťoval, zda jsem členem skupiny, emailem mi bylo odpovězeno, že ano. Nicméně nikdy, ani jednou jsem nebyl na jakékoli jednání pozván,“ dodává.

Primátor: jsou to nesmysly

Na to, proč se fasáda opravuje jako první na zda se nemělo začít interiérem, se Deník zeptal přímo primátora Tomáše Navrátila. „Mínění opozice je nesmysl. Opozice zuří, protože v minulosti nebyli schopni s Bredou něco udělat. Postup prací je takový proto, aby se odstranilo lešení před budovou, celý prostor se zprůchodnil a budova se otevřela. Neustále také vypadávaly výplně oken, což bylo nebezpečné pro lidi, proto tam byla zmíněná konstrukce lešení trvale instalována. A samozřejmě celá fasáda dál degraduje a zatéká do ní. Je to kulturní památka, a proto bylo potřeba obal objektu co nejdříve spravit. Pak teprve se může pracovat uvnitř. A na to je právě určena architektonická soutěž, jejíž vyhodnocení bude trvat jeden rok. Tam už nám pak konkrétně řeknou, jak architektonicky celou Bredu a její předprostor vyřešit a také nám dají technicko-ekonomickou analýzu budovy,“ argumentuje Tomáš Navrátil.

To, že jsou názory opozice smetávány ze stolu prý také není pravda. „V projektovém týmu jsou i opoziční zastupitelé. Všechny kluby měly možnost mít v jednotlivých pracovních týmech zastoupení. To, že si například ODS svého nominanta nedala, protože tvrdila, že to nemá význam, je pouze jejich problém. Co říkají tedy není pravda,“ vyvrací primátor tvrzení zástupců opozice.