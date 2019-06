Opava prožila již druhý ročník degustační akce s názvem Opavská dvanáctka. Celý koncept vznikl v minulém roce, kdy naše republika slavila sto let své existence.

Pohár si z rukou rektora Slezské univerzity Pavla Tuleji převzala majitelka hospůdky osobně. | Foto: archiv Slezské univerzity v Opavě

„Řešili jsme, co by se dalo podniknout. Zároveň tam měl být motiv něčeho, na co jsou Češi pyšní. Z toho nám přirozeně vyplynulo pivo,“ uvedl k akci pedagog Ústavu lázeňství, gastronomie a turismu (ULGAT) Alexandr Burda.