Velké množství kosterních pozůstatků desítek až stovek jedinců, kteří byli do hrobů uloženi druhotně již v minulosti, je pod dohledem archeologů a tamního faráře odváženo na hřbitov a tam s pietou ukládáno.

Ilustrační foto | Foto: Jan Musil

Rozsáhlá rekonstrukce konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie byla započata v březnu letošního roku. Při výkopových pracích souvisejících se sanací kostela byly odkryty lidské ostatky. Této skutečnosti si všimli také samotní Opavané. „Nemám ve zvyku koukat do vykopaných jam, ale tady to opravdu nešlo přehlédnout, všude ční nějaké kosti. Viděla jsem čelisti, stehenní kost, články prstů a mnoho dalších kostí, které jsem ale neuměla identifikovat. Je to poměrně zvláštní pocit procházet se po městě a najednou vidět něco takového, chodím okolo kostela Nanebevzetí Panny Marie denně,“ uvedla obyvatelka města Andrea Kyručová.