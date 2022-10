Zatím poslední děsivě vyhlížející kolize se tady stala ve čtvrtek 13. října, kdy řidička nezastavila na „Stopce“ a v plné rychlosti vjela rovnou do křižovatky. Zleva i zprava pak do ní narazila další dvě auta.

Drsně vyhlížející nehoda v Opavě, auta vzala do lisu jiné, každé z jedné strany

Potíž celé křižovatky tkví bezesporu v tom, že je ze všech čtyř stran obklopena vyššími domy a ani její prostor není příliš velký. Přitom se jedná o jedno z dopravně nejfrekventovanějších míst v Opavě. Křižovatku považuje za problematickou také opavský magistrát. „Je to zejména z důvodu omezené viditelnosti přijíždějících vozidel na ostatní komunikace. Navíc jsou zde podloubí, která omezují vidět včas chodce, chystající se přejít,“ potvrzuje Deníku vedoucí oddělení správy a dopravy a pozemních komunikací města Dalibor Novotný.

Jako hlavní silnice je vedena ulice Nákladní. Z vedlejší Pekařské musejí auta v obou směrech zastavit na značce „Stop“. A právě tuto značku nerespektovala výše zmíněná žena, osmačtyřicetiletá řidička renaultu z Bruntálska. Ta jela ve směru od Pekařské do centra a na křižovatku se vřítila, aniž by zastavila a dala přednost. Během okamžiku do ní zleva narazil třiašedesátiletý muž z Opavska ve svém volkswagenu a zprava pak rovněž třiašedesátiletý muž z Opavska v mitsubishi.

Auto nepozorné řidičky tak skončilo „slisováno“ mezi dalšími dvěma vozy. Snad jen zázrakem neskončila tato hrůzně vypadající nehoda, jejíž videozáznam zveřejnila Městská policie Opava, fatálně. „Při této dopravní nehodě utrpěla řidička zranění lehčího charakteru, stejně jako řidič vozu značky Mitsubishi Space Star. Tyto osoby byly sanitkami převezeny k lékařskému vyšetření a ošetření do Slezské nemocnice,“ řekl naší redakci policejní mluvčí René Černohorský s tím, že nikdo další nebyl zraněn.

Světla se už jednou řešila

Nehoda opět otevřela diskuzi o nebezpečí, které v sobě křižovatka ukrývá. A také debatu o tom, jak zde provoz upravit, aby k podobným střetům už nedocházelo. Asi nejčastěji se skloňuje možnost zřízení semaforů. Tuto variantu už opavský magistrát na stole dokonce jednou měl, ale realizace se nekonala. A jak Deník zjistil, nebude se konat ani teď.

„Varianta semaforů byla skutečně již projekčně prověřovaná, ale ukázalo se, že semafory do této křižovatky umístit nemůžeme, a to kvůli malému prostoru, omezujícím šířku vozovky, kterou nelze rozšířit a vyznačit zde nutné řadicí pruhy. Zároveň průzkum vytíženosti a z něj vycházející výpočty ukázaly, že by došlo k výraznému snížení kapacitní propustnosti celé křižovatky. Jinými slovy, výrazně by se snížila plynulost provozu a tvořily by se kolony,“ vysvětluje Dalibor Novotný důvody, proč tato křižovatka asi nebude nikdy světelná.

Nepozornost řidičů

Co jiného by tedy kromě semaforů pomohlo počet kolizí zredukovat? Magistrát řešení v tuto chvíli nemá. „Bohužel musíme přiznat, že účinné prostředky, jak křižovatku lépe zabezpečit, nemáme, alespoň ne nějaké okamžité. Dosavadní úpravy, tedy svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní značka Stop, zrcadla, bezpečnější jízda z pekařské a do Pekařské přes Obloukovou a další, jsou momentálně dostatečná. Jízda křižovatkou už sama od sebe vyžaduje zvýšenou pozornost řidičů i přecházejících chodců, už právě pro nepřehlednost a omezený výhled. V případě nehod v tomto křížení se bohužel jedná o nepozornost řidičů,“ konstatuje Novotný.

Co snížení povolené rychlosti?

Jednou z variant, která by teoreticky přicházela v úvahu, je podle Dalibora Novotného snížení povolené rychlosti v místě křižovatky a v úseku před ní. Podobně jako je tomu přímo v centru, kde se jezdí maximálně třicítkou. „Ale je otázkou, jak by se k tomuto opatření, které by opět snížilo plynulost provozu, stavěla dopravní policie, která se ze zákona ke všem takovým návrhům opatření před jejich schválením vyjadřuje. A zda by vůbec projíždějící toto omezení respektovali. Znovu připomínám, že nejdůležitější je zde pozornost projíždějících řidičů,“ dodává Dalibor Novotný.