Jako problematické označuje ředitelka OKO Marcela Mrózková Heříková, působící v organizaci od září 2018, chování Jana Kunzeho k některým ostatním zaměstnancům, které měl i šikanovat. „Je to takzvaný mobbing, kdy jedinec působí horké chvilky kolegům, a to i nadřízeným. Paní náměstkyně Brňáková v poslední době několikrát řekla, že jsem byla přijata jako krizová manažerka a přitom stále není v OKO klid. Jenže já jsem po půl roce vydefinovala problém, kterým byl pan Kunze a jeho chování. S drtivou většinou kolegů jsou jeho vztahy vyhrocené. Ihned jsem začala klasickou pracovně-právní cestu, dala jsem mu první vytýkací dopis, ale druhý jsem už musela na naléhání paní náměstkyně stáhnout. Nebylo mi umožněno učinit manažerské rozhodnutí. Přesto jsem se snažila vyhovět zástupkyni zřizovatele a udělat maximum pro to, abychom byli jeden tým a panu Kunzemu dát druhou šanci. Což se několik měsíců relativně dařilo. Brala jsem jej s sebou na schůzky na krajský úřad, do rádia, dala mu prostor na jeho nápady, povolila mu výjimku při čerpání staré dovolené proti ostatním, dokonce jsme uvažovali o koncertu jeho kapely na konec „covid“ sezony. A chtěla jsem za to jedinou věc, aby se choval slušně k lidem. Bohužel to nedopadlo,“ míní Marcela Mrózková Heříková.

Vše mělo podle ní vyvrcholit letos v červnu. „Za mé nepřítomnosti proběhl velký incident mezi ním a naší grafičkou, která před ním utekla do kanceláře zástupkyně a účetní, které toho byly svědky. Pan Kunze situaci obrátil a s pomocí paní náměstkyně, která ihned svolala schůzku, kam nepozvala nikoho z dalších aktérů, pouze mne a pana Kunzeho, se snažil vyvolat dojem, že on je obětí a má strach. Bohužel se snaží vše, co není v jeho prospěch, označit jako účelové lži. Máme ale například legálně pořízenou nahrávku z porady, kdy všem skáče do řeči, všechny obviňuje, neustále mluví o svých velkých profesních zásluhách,“ pokračuje.

S politikou prý celá věc nemá nic společného

Ona sama je totiž členkou hnutí ANO, stejně jako opavský primátor Tomáš Navrátil. Náměstkyně Hana Brňáková je naopak Pirátka, také Jan Kunze je členem opavského zastupitelstva jako nezávislý právě za Piráty.

„V Ostravě, kde bydlím, jsou Piráti a ANO v koalici. Jak na takzvané velké radnici, tak v mém obvodě Moravská Ostrava. Mnohých si velmi vážím a vidím jejich přínos pro veřejnost. Nikdo nemůže obvinit současné vedení, že by si mě sem pan primátor Navrátil dosadil, neboť jsem přišla za bývalého primátora Křupaly. Na spolupráci s paní náměstkyní jsem se těšila, zdála se mi sympatická. Ale bohužel, za celou dobu mi nedala žádné jasné zadání, žádnou inspiraci nebo metodické vedení. Jediné, co ji na OKO zajímalo, byl pan Kunze. Takže když už se stalo, že použila jakéhosi politického klíče, obrátila jsem se na vyšší místo, na pana primátora. Ale to bych udělala, i kdyby jím byl kdokoli jiný ze kterékoli jiné strany. Už od začátku se snažím dávat věci do pořádku, a to nejen personálně, ale například auditem. Takže věřím, že současná kontrola inspekce práce, která u nás probíhá, prokáže výsledky tohoto snažení,“ uvedla. Janu Kunzemu přeje, aby byl úspěšný jako zpěvák a hudebník (pozn. red. Jan Kunze působí rovněž jako zpěvák a textař v kapelách KOFE-IN či Munroe). „Nepřeji mu nic zlého,“ dodala závěrem.

Jan Kunze: Jsou to lži a manipulace ředitelky

Jan Kunze s názory ředitelky zásadně nesouhlasí a považuje je za lživé. „V životě nikdy jsem nebyl iniciátorem toho, z čeho jsem obviňován, a také jsem nikdy nebyl v této souvislosti vyšetřován. Rovněž jsem nedostal ze strany magistrátu prostor se k těmto lživým obviněním vyjádřit. Už rok a půl nemám žádné podřízené. Myslím, že lidé by si měli vygooglit, co znamená slovo šikana a mobbing. Jsem přesvědčený, že obojího se dopouštěla paní Heříková a její oblíbenci spíše vůči mně. Mobbing totiž označuje nejrůznější formy znepříjemňování života na pracovišti. Jedná se o útoky skupiny proti jednotlivci. Charakteristická je pro ně skrytost, rafinovanost a zákeřnost. Za mobbing lze považovat pouze chování, které se objevuje alespoň jeden krát týdně po dobu minimálně šesti měsíců. Paní Heříková není žádný profesionální psycholog, který může vydefinovat problém, kterým má být mé chování. To je to samé, jako kdybych já vydefinoval problémem chování paní ředitelky. Paní ředitelka používá expresivních výrazů jako „velký incident“, přitom celá věc byla velmi malicherná a šlo v zásadě o to, že jsem se zeptal kolegyně, zda si stěžovala paní ředitelce. A ta mi řekla, že si nestěžovala, přestože mi ředitelka tvrdila opak,“ míní Jan Kunze.

Dále reaguje také na zmíněné vytýkací dopisy. „Paní Heříková mi před rokem a půl dala vytýkací dopis bez jakýchkoliv předchozích výtek k mé práci či fungování v OKO a přibližně za 14 dní poté se mi snažila předat další: oba vytýkací dopisy byly postaveny na lživých konstrukcích paní ředitelky. K prvnímu jsem se písemně nesouhlasně vyjádřil a druhý mi nakonec vůbec nebyl předán, protože mě nařkla z toho, že jsem zcizil po koncertě víno určené pro vystupující kapelu, což byla samozřejmě lež a naprostý blábol, navíc lehce ověřitelný, tak to nakonec paní ředitelka stáhla. Vytýkací dopis se navíc dává kvůli porušení pracovní kázně a v tomto ohledu není ve vytýkacím dopise vůbec nic,“ konstatuje Jan Kunze a pokračuje: „Také je třeba dodat, že pokud jsem chodil na schůzky a jednal s jinými institucemi, tak to patří k náplni mé pracovní činnosti. Paní ředitelka mi tím rozhodně neprokazovala žádné milosti. Za svůj život jsem spolupracoval s desítkami kulturních institucí po celé republice a se stovkami jednotlivců, spousta z nich mě podpořila v petici, která má 435 podpisů. Od bývalé ředitelky Hynarové, která vedla OKO šest let před paní Heříkovou, mám i dobrozdání o mé kvalitní práci,“ sdělil.

Jak sám říká, pro něj jde o traumatizující a velmi smutnou zkušenost. „Nejhorší na tom je, že vedení města nechce tuto kauzu objektivně vyšetřit. Ostatně ředitelka Heříková veřejně zcela zjevně prezentovala, že není ráda, když OKO kontroluje SÚIP (pozn. red. v OKO aktuálně probíhá kontrola Státního úřadu inspekce práce). Proč asi? SÚIP je nezávislý orgán, na rozdíl od kontrolního odboru magistrátu, který spadá pod primátora Navrátila, který je členem hnutí ANO, stejně jako ředitelka. O nezávislosti kontrolního odboru magistrátu mám velké pochybnosti. O objektivním vyšetření situace městem si mohu nechat jen zdát,“ tvrdí.

Poměry v OKO jsou podle něj na tragické úrovni. Jan Kunze se pak na rozdíl od Marcely Mrózkové Heříkové domnívá, že politika hraje v celé záležitosti významnou roli. „S podobným jednáním jsem se v životě nikde a nikdy nesetkal. Mám za sebou dvacet let práce v kulturní sféře s nezpochybnitelnými výstupy. Výstavy, které jsem připravil pro Opavu, často přejaly jiné galerie v republice a v Opavě je navštívilo tisíce lidí. Za mého působení se zvedla návštěvnost Domu umění exponenciálně. Má tvorba a práce město reprezentuje už dvacet let. Spolupracoval jsem s nejvýznamnějšími kulturními institucemi v zemi, loni například s Národním muzeem v Praze nebo Alšovou Jihočeskou Galerií. Vždy byli s mou prací i fungováním v rámci kolektivu spokojeni. To, co se děje v OKO, je zvůle moci,“ má jasno Jan Kunze.

Spor každopádně míří do finále. Jan Kunze by měl v OKO v nejbližších dnech skončit. Rada města na návrh ředitelky totiž minulý týden schválila změnu organizační struktury v OKO a v ní už pro Kunzeho nebude místo. Závěrem ještě dodejme, že uskupení Piráti a Opavané, v čele s náměstkyní Hanou Brňákovou, vypověděli svým partnerům v pátek 28. srpna koaliční smlouvu. Podle Hany Brňákové byla pro ně právě kauza OKO jakousi pomyslnou poslední kapkou. S tím ale primátor nesouhlasí.