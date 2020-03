„Jsem ve funkci teprve velmi krátce, nicméně v Opavě působím sedmým rokem. Troufám si tvrdit, že už ji znám docela dobře. Většina mých kolegů se stala i mými přáteli a považuji to tady za svůj pracovní domov,“ řekla nová šéfka územního odboru PČR v Opavě.

Jejím zastupováním je nyní pověřen Jiří Marzoll. „Je to dlouholetý Opavák, i když nebydlí přímo v Opavě, avšak problematiku města zná také velmi dobře. Jeho pověřování by mělo být ukončeno k prvnímu červnu, kdy by mělo být skončeno taktéž výběrové řízení, které v tuto chvíli probíhá. Samozřejmě ze zákona nebudu předcházet a mohu doufat, protože s kolegou spolupracuji velmi ráda, je to skvělý policista, vynikající profesionál, takže si myslím, že budeme výborný tým, co do spolupráce a řízení územního odboru Opava,“ dodala Natálie Pastuchová Orlová. (ber)