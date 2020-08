Při porodech bývá občas využívaná metoda, kdy porodník zevními hmaty otáčí dítě v matčině břiše do polohy hlavičkou ven. Obvykle to provádí v šestatřicátém týdnu těhotenství a opavská úspěšnost se pohybuje nad celosvětovým průměrem. Podstatně omezuje nutnost provádět císařský řez a snižuje i počty rizikových porodů. Z krajských porodnic tuto metodu používá kromě opavské porodnice už jen porodní oddělení ostravské Fakultní nemocnice.

„K císařskému řezu se snažíme přistupovat pouze v nutných případech. Je to operace a každá operace mívá svá možná rizika. K císařským řezům jsme letos u porodů přistupovali jen v sedmnácti procentech, což nás posunuje na přední místa v republice,“ uvádí primář gynekologicko – porodnického oddělení Slezské nemocnice Alfréd Dőrr.

Poměrně nová je v opavské porodnici operační metoda řešící u žen pokles rodidel, která je prováděná pomocí sítěk a vláken. „Pokles rodidel bývá dost častá komplikace u starších žen. Odstraňuje jim nepříjemné fyzické pocity a pomáhá s udržováním moči,“ vysvětluje primář Dőrr význam této metody.

Opavské gynekologicko – porodnické oddělení Slezské nemocnice nově disponuje též telemetrickými bezdrátovými přístroji k monitorování nitroděložního stavu plodu a ultrazvukovým telemetrickým přístrojem k vyšetření nitroděložního vývoje plodu. Ten umožňuje dokonce i zasílání výsledku tohoto vyšetření rodinným příslušníkům.

Negativní stanovisko má primář k domácím porodům a tragické případy dřívějších i současných domácích porodů mu dávají za pravdu.

„ Rodička nemá doma při porodním problému nikoho tak kompetentního, aby mohl pomoci. Výsledkem může být ohrožení jejího zdraví i života dítěte. Domácí porody nás vracejí zpátky do uplynulých století nebo do Afriky. Naše matky mohou rodit v porodnici, tak by toho měly využívat. Porod je zcela zdarma a proti tomu domácímu v komfortním prostředí s přístroji a s dohledem odborníka,“ konstatuje primář Dőrr. Zastánkyně domácího porodu argumentují tím, že dříve tak ženy rodívaly běžně, ale neberou v potaz to, že tehdy hodně novorozenců po porodu umíralo.