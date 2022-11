Vzpomínkový program zahrnuje lampionový průvod centrem města, což ocení hlavně děti.Zdroj: se souhlasem festivalu Slunovrat

V 18 hodin vystoupí na náměstí písničkář Pavel Dobeš. Festival Slunovrat se ke vzpomínce připojí v kostele sv. Janů od 15.30 hodin besedou s biskupem Martinem Davidem pod názvem Kristovy roky Sametové revoluce s biskupem Martinem Davidem. Program zahrnuje výročí listopadové revoluce v roce 1989 i rok od převzetí chátrajícího kostela spolkem sv. Janů od biskupství ostravsko-opavského.

Biskup Martin David zhodnotí třiatřicet let života ve svobodné společnosti, co se podle něj povedlo a kde jsme selhali. Program bude moderovat ředitel festivalu Slunovrat Václav Müller a dobrovolné vstupné bude použito na financování dalších oprav kostela.

Mezinárodní den studentstva a Den boje za svobodu si připomene i Slezská univerzita programem Studenti proti válce. Jeho součástí bude výstava Diplomů, které nebudou nikdy vydány. Jsou to diplomy ukrajinských studentů, kteří je nezískají proto, že nezvládli studium, ale proto, že jsou mrtví. Ztrátou života zaplatili nejvyšší cenu ve válce, ve které Ukrajina brání svou nezávislost a existenci před ruskou agresí.

S touto myšlenkou původně přišlo Oddělení politiky mládeže Městské rady ve Lově a na sociálních sítích neunikla zmíněná výstava pedagogovi Slezské univerzity Petru Jančárkovi, který na ni upozornil univerzitní oddělení komunikace. „Pouhé sdílení se nám zdálo málo. Dlouho se nám nedařilo vypátrat pořadatele této výstavy, ale nakonec se nám podařilo najít jednu naši doktorandku původem z Ukrajiny a té se organizátory najít podařilo,“ přibližuje začátky nápadu vedoucí oddělení komunikace Slezské univerzity Karin Martínková.

Oslavy státního svátku nabídnou také besedu s biskupem Martinem Davidem.Zdroj: se souhlasem města Opavy

Výstava s dvaatřiceti diplomy padlých ukrajinských studentů bude zahájena od 15 hodin u univerzitního památníku Srdce studentstva na Mírové ulici. Program bude pokračovat v kinosále a ateliéru univerzitní budovy na Hauerově ulici promítnutím protiválečného filmu Petra Jančárka s názvem Dokud nás smrt nerozdělí, následnou besedu s válečnými reportéry Petrou Procházkovou a Martinem Dorazínem a závěrečným koncertem studentské rockové kapely The Middle of the Sandwich.