Ubytovací, lázeňský nebo rekreační poplatek. Pod tímto názvem je nyní známa sazba, kterou musejí lidé zaplatit, pokud se rozhodnou v dané lokalitě přenocovat. Ať už v hotelu, penzionu nebo využijí možnosti ubytování v soukromí, kterou také někteří poskytovatelé nabízejí.

Novela zákona nyní toto pojmenování sjednocuje a zavádí poplatek z pobytu, a to až ve výši 21 korun za každý započatý den pobytu s výjimkou dne nástupu na ubytování.

Slezská metropole dosud takovýto poplatek nevybírala, avšak od nového roku by se to mělo změnit. Do zastupitelstva, které se uskuteční v pondělí 16. prosince, jde totiž právě návrh na zavedení výše zmíněného 21 korunového poplatku. Částka ale může být i nižší, konečné slovo budou mít zastupitelé. Opava by v případě odklepnutí záměru nebyla v České republice výjimkou, poplatky vybírají i další obce a města u nás.

Plátcem budou poskytovatelé ubytovacích služeb. Těm plyne z vyhlášky povinnost se zaevidovat, buď fyzicky, nebo elektronicky. Pokud se vyhláška schválí, budou jim zaslány potřebné informace, které se rovněž umístí na webu města.

„Placení probíhá čtvrtletně, nicméně bude to záležet na samotných ubytovatelích, jak často peníze odvedou. A také to, jakým způsobem si povedou evidenci. Větší ubytovací kapacity ji nejspíše budou mít v počítači, ty menší si mohou pořídit například ubytovací knihu. Jestliže se některý poskytovatel pobytových služeb zapomene přihlásit, bude je magistrát od února oslovovat,“ vysvětluje Anna Sotolářová z tiskového oddělení opavského magistrátu.

Ročně by takto mělo do městské kasy přitéci až 1,3 milionu korun. „Vrátí se nám tak peníze, které město vynakládá v souvislosti s cestovním ruchem a službami s ním spojenými,“ dodal primátor Tomáš Navrátil.

Poplatek za psy a za svoz odpadu



Kromě poplatku z pobytu budou zastupitelé schvalovat i další dva návrhy poplatků ve městě, a sice za psy, jehož výše zůstává neměnná. Tedy 600 korun ročně za první zvíře, za každé další pak 900 korun. Na stole budou mít ještě návrh na změnu poplatku za svoz komunálního odpadu. Zde se plánuje navýšení z nynějších 495 korun na 660 korun. Osvobozeny by měly zůstat děti do 18 let.