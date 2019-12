Opavané, kteří chtěli město požádat o bezúročnou půjčku na nový kotel, se dočkají. Radnice už před časem avizovala, že chce peníze občanům poskytnout, přičemž o ně požádala stát. Ten ale do Státního fondu životního prostředí neposlal dost peněz a některá města a obce tak spadla do zásobníku projektů. A mezi nimi i slezská metropole.

„Velmi nemile nás to překvapilo, protože zrovna náš region má s čistotou ovzduší velký problém, a proto by mělo být v zájmu státu umožnit co nejvíce lidem rychlou výměnu zastaralých kotlů za ty ekologické,“ nechal se tehdy slyšet náměstek opavského primátora Michal Jedlička.

Poté se vedla jednání, aby stát uvolnil na kotlíkové půjčky více peněz, což se také povedlo. Částka byla navýšena a město může občanům, kteří o dotaci na výměnu kotle požádali, půjčku poskytnout. Jak bude celý proces v Opavě probíhat, bude jasné v nejbližších dnech, zájemci se vše dozví také z lednového zpravodaje Hláska.

„Ještě před podáním žádosti muselo město provést průzkum, kolik občanů by o bezúročnou půjčku mělo zájem. Přihlásilo se celkem 78 osob z Opavy a městských částí. Požádali jsme proto stát o 13,8 milionu korun,“ dodala opavská mluvčí Lada Dobrovolná.