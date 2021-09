První pokus zastupitelé v březnu 2018 odročili. Od té doby proběhlo několik schůzek, vznikl projektový tým. A stav nynější? Pokud vše půjde hladce, zastupitelé by mohli návrh kupní smlouvy a záměr prodeje schvalovat už na svém prosincovém zasedání.

Svého času to býval největší obchodní dům v tehdejším Československu. Když se řekne Breda dnes, mnohým stoupne tlak, protože to, co se s někdejší chloubou města stalo v průběhu posledních deseti, patnácti let, nikdo nechápe. Mnozí neumí přijít na jméno opavskému podnikateli Kamilu Kolkovi, kterému dávají stav objektu za vinu. Breda totiž Kolkovi patřila, získal ji v rámci privatizace.

V roce 2013 se její brány definitivně kvůli závadě na elektroinstalaci zavřely, od té doby je tato kulturní památka prázdná a slušně řečeno chátrá. Střecha je v dezolátním stavu a dovnitř zatéká. Voda prosakuje i do sklepa, objevuje se plíseň.

Loni v říjnu se nechal opavský primátor Tomáš Navrátil slyšet, že Bredu město musí koupit, protože je to jediná možnost, jak se v její záchraně posunout dál. A nyní je tato myšlenka zase o něco blíže k realitě. „Vznikl projektový tým, od září se setkáváme zhruba co dva týdny. Nově jsme nyní telefonicky hovořili s panem Cupkou a domluvili jsme se s ním na tom, že návrh kupní smlouvy budeme zasílat my. Chceme tak učinit co nejdříve. Pokud pan Cupka bude souhlasit, můžeme pak se záměrem o koupi a návrhem kupní smlouvy jít do zastupitelstva. Připravujeme se na to, že by koupě za určitých podmínek, které jsme si s panem Cupkou stanovili, proběhla. Chystáme vizualizace, kolik prostor bude komerčních, kolik veřejných a podobně,“ přibližuje náměstek primátora Petr Orieščík.

Breda je od roku 2013 zavřená.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Původně prodával Cupka Bredu za 55 milionů korun. Magistrát pošle svůj návrh ve výši 39,5 milionů korun s tím, že první splátka by činila 19,5 a druhá 20 milionů korun. Správce konkursní podstaty prý radnici rovněž sdělil, že má na prodej další dva zájemce a kdo zaplatí více, tomu budovu prodá.

„Budeme spokojeni, pokud se najde soukromý investor. My budeme peníze shánět těžce, děláme to proto, že je to tak významná budova, která zanechává v lidech pocity toho, že se to spravit a provozovat má. Pokud pan Cupka říká, že má další prodejce, budeme jen rádi, akorát se to zatím nestalo. Myslím, že nakonec to město koupí a zvládneme dát vše finančně dohromady. Bude to samozřejmě práce na několik let, několik etap. Zhoršuje se technický stav objektu, když jsme tam měli v září veřejné projednání, dokonce nám dovnitř pršelo. Musí se rychle zasáhnout, my děláme maximum. Také jsme chtěli mít jasno v tom, že insolvenční správce skutečně vlastní 100 procent Bredy a toto už máme potvrzeno. Další naše podmínka je ta, že peníze pošleme až v době, kdy bude v katastru nemovitostí zapsáno, že město Opava vlastní 100 procent Bredy,“ konstatuje Tomáš Navrátil.

Magistrát počítá s tím, že větší část Bredy by sloužila komerčním účelům, asi tři až čtyři patra. Jedno nebo dvě by pak zabraly prostory veřejné. Mohlo by vzniknout místo pro pořádání výstav, ale třeba i zasedání zastupitelstva. To, na kolik by měla oprava Bredy přijít, je zatím nejasné. Radnice v hrubých odhadech hovoří o sumě tří až čtyř set milionů korun.

Naše redakce se s dotazy pokoušela kontaktovat samotného Josefa Cupku, avšak neúspěšně.Závěrem dodejme, že zda magistrát Bredu opravdu koupí, není ještě jisté. Vše bude záležet na rozhodnutí zastupitelů. Další jednání je na programu v pondělí 6. prosince.