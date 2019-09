V zasedací místnosti rady města na Hlásce se ve středu odpoledne nesešli radní ani zastupitelé, ale dorazili sem opavští občané. Důvodem bylo další pokračování diskusního seriálu nazvaného Otevřená radnice.

ČSAD Vsetín je stále ožehavým tématem

Asi nejvíce byla pod palbou kritiky příměstská doprava, kterou sice provozuje ČSAD Vsetín, ale její dopady pociťují především Opavané. Hovořilo se hlavně o absenci točny, kterou si jsou řidiči zmíněných autobusů nuceni nahrazovat kdejakými opavskými ulicemi, především v panelákové zástavbě v Kylešovicích. Parkují třeba i na cyklostezce.

„Už v brzkých ranních hodinách jezdí autobusy na sídliště, otáčejí se tam, nejhorší je, když zařadí zpátečku. V Bílovecké ulici, když jedu směrem za viaduktem, se cítím ohrožen, omezen, autobusy stojí na cyklostezkách, nedá se tam projet na kole,“ spílal jeden z občanů. Podle primátora Tomáše Navrátila teď město žehlí problém, který měl vyřešit kraj.

„ČSAD Vsetín nemá s městem nic společného. Kraj měl zajistit, aby při výběrovém řízení měli stanoviště, zastávky a točny. My děláme opatření, například jsme zakázali vjezd na ulici Boženy Němcové, protože se tam autobusy otáčely, jezdily mezi školy a podobně. A kraj nám nyní vyhrožuje kvůli této značce soudem. Ale opravdu jen hasíme požár, který oni způsobili, je to neskutečná situace. Náš náměstek pro dopravu s krajským úřadem jedná pořád, snažíme se najít řešení,“ konstatoval.

Občané si pak odnesli i radu, že by proti vjezdu autobusů na sídliště měli sepsat petici, adresovanou na magistrát i krajský úřad. „Budeme to mít jako podpůrný prostředek při jednání s nimi,“ dodal primátor.

Co s Bredou a Slezankou?

Na scénu se opět vrátil i bývalý obchodní dům Breda. Primátor zopakoval, že je potřeba nejdříve vymyslet, co by v něm vlastně mělo vzniknout. Pak by přišlo na řadu hledání možných dotací na jeho opravu, v rámci čehož Tomáš Navrátil požádal o návštěvu Opavy současného ministra kultury Lubomíra Zaorálka.

Jen připomeňme, že o prodej staré Bredy, která kdysi říkávala „pane“ podnikateli Kamilu Kolkovi, se už od února 2018 marně snaží správce konkursní podstaty Josef Cupka. Řeč přišla i na Slezanku. Město totiž o prázdninách vypsalo záměr jejího prodeje nebo pronájmu, své nápady na využití bývalého obchodního centra mohou lidé posílat na radnici do 30. září.

Pro úplnost dodejme, že město větší část Slezanky koupilo od soukromníka v roce 2008, a to za poměrně astronomických 270 milionů korun.

Řešil se ale také třeba nový bazén, zastřešení zastávek, sociální byty, neutěšené stavy chodníků nebo rušení nočního klidu u Sportbaru v Olomoucké ulici.

Štěnice v městských bytech

Otevřená radnice nabídla i pohled do světa hmyzí říše, ne však moc příjemný. Jedna z příchozích žen totiž upozornila na opakovaný výskyt štěnic v městských bytech v domě v Hrnčířské ulici 4.

„Během posledního roku se štěnice řešily alespoň třikrát. Problém není v tom, že by technik nezajistil firmu na likvidaci štěnic, ale v obsazování bytů. Konkrétně v tomto případě by asi pomohlo jen byt vyklidit, vytrhat podlahy, protože prý jsou štěnice všude. Já osobně mám oblepené zásuvky, veškeré trubky a to není komfortní bydlení. Také úklid v domě žádný nefunguje, neustále nám tam nocují bezdomovci,“ líčila.

Podle vedoucího odboru majetku města Pavla Vltavského už město je se situací obeznámeno. „Paní, která to nejspíše způsobuje, už od nás dostala dva vytýkací dopisy, pokud nebude dodržovat domovní řád, budeme to řešit formou ukončení z nájmu, zabýváme se tím,“ odpověděl. Pomoc při řešení problému pak přislíbil i náměstek hejtmana Igor Hendrych.