Od roku 2016, kdy pedagogové prvního stupně prošli akreditovaným vzdělávacím programem Začít spolu v kostce, zařazují jeho prvky do výuky. Ta probíhá v centrech aktivit, která umožňují učit se do hloubky a zkoumat témata z různých úhlů pohledu. Na nový typ výuky se připravují již od loňského léta a jejich záměrem je přinášet žákům a jejich rodičům kvalitní učení.

„Takto orientované vzdělávání umožní dětem lepší orientaci v rychle se měnícím světě a dosáhnout svého osobního maxima ve vzdělávání. Hlavní pilíře zahrnují společné vzdělávání, aktivní zapojení dítěte, učení v souvislostech a participaci rodiny i celé komunity. Nabízíme cestu, jak vzdělávat, aby učení dávalo dětem smysl a přinášelo radost.“ přibližuje ředitelka jeho zásady Výuka probíhá v centrech aktivit, která umožňují učit se do hloubky a zkoumat témata z různých úhlů pohledu.

Den v Začít spolu začíná ranním úkolem, pokračuje ranním komunitním kruhem a pak se vyučuje v blocích. První blok je věnován českému jazyku a matematice, druhý zahrnuje práce v centrech – centrum matematiky, centrum ateliéru, centrum vědy a objevů, centrum čtení a psaní. Každé dítě se ráno v komunitním kruhu rozhodne, čemu by se chtělo daný den věnovat a zapíše se do jednoho z nabízených center.

Podmínkou je, že za týden musí při učení projít všechna centra, která jsou propojená společným námětem. V závěru dne je pak hodnotící kruh, kde probíhá reflexe skupin, prezentace výsledků jejich práce i sebereflexe jednotlivců. Děti hodnotí, co se jim povedlo, co se nedařilo a jak to příště udělat lépe.

Tyto programy jsou představovány předškolákům a jejich rodičům od loňského září během pravidelných setkávání. „Připravili jsme a též i zrealizovali ukázkovou hodinu programu Začít spolu v jazykovém centru Helen Doron, kde měli naši učitelé možnost ukázat rodičům, kteří do něj docházejí s předškoláky na výuku jazyků, práci v centrech aktivit. Tématem byly Vánoce. Setkání sklidilo velký ohlas jak u dětí, tak u rodičů. Nejvíc rodiče oceňovali aktivní zapojení dítěte do výuky, kladení důrazu na zodpovědnost dítěte ke svému učení i bezpečné prostředí, ve kterém se jejich děti cítily dobře,“ dodává ředitelka Monika Kamradková. Zápis nanečisto byl letos 13. března a zápis nových žáčků do prvních tříd bude 4. a 5. dubna. Bližší informace k oběma programům jsou k dohledání na webových stránkách a sociálních sítích školy.