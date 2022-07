K zemi měla jít část Slezanky patřící pouze městu, lidově řečeno od podchodu směrem k divadlu a konkatedrále. V jedné sekci se aktuálně nachází prodejna potravin, nad ní obchod s oblečením a ještě v zadnějším traktu kavárna.

Chátrající opavská Slezanka půjde k zemi, radnice teď řeší detaily

Vedení města podle svých slov už zahájilo i jednání s vlastníky dalších částí Slezanky, ve hře je to, že by od nich radnice jejich části koupila. Následně by město tyto pozemky po demolici dále prodalo investorovi, který by zde pokračoval v další výstavbě.

Místo starého betonového „monstra“, které rozhodně do historického centra slezské metropole příliš nezapadá, měly naopak vyrůst „oku lahodící“ historizující bytové domy, podzemní parkoviště a multifunkční sál.

Součástí tohoto víceúčelového sálu měly být i prostory bývalého divadelního klubu, který měl projít rekonstrukcí. A právě budova divadelního klubu se nyní stala kamenem úrazu pro celou demolici Slezanky. „Z projektu VŠB vyplývá, že by se musela budova divadelního klubu staticky zajistit, což by se muselo znovu doprojektovat. Památková péče definovala způsob zajištění takový, kdy náklad na tuto akci by byl skoro ve výši jednoho milionu korun. Proto projektový tým v této chvíli řeší celou lokalitu komplexně včetně kulturního sálu,“ řekl naší redakci opavský primátor Tomáš Navrátil a potvrdil, že demolice Slezanky je zatím odložena. Kdy bude statika bývalého divadelního klubu vyřešena, není zřejmé. O tom, že budova už není v nejlepší kondici a potřebuje generální opravu, se přitom ví už dlouhá léta. Jednání magistrátu s několika ministry kultury o zajištění peněz však vždy skončila jen u planých slibů šéfů resortů kultury.

Budova Slezanky s obchody a restauracemi vznikla v Opavě počátkem 70. let 20. století podle návrhu architekta Josefa Krischkeho. V září 2008 město větší část Slezanky odkoupilo za neuvěřitelných 270 milionů korun, tato „transakce“ leží mnohým Opavanům v žaludku dodnes. Od té doby se prakticky každé volební období řeší další využití objektu, všechny vize prodeje, pronájmu i přestavby Slezanky ale ztroskotaly.