Během druhé poloviny prosince do začátku ledna svou činnost omezují nebo ruší některé ambulance Slezské nemocnice v Opavě.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Libor Plíhal

Osteologická, nutriční a interní ambulance na pavilonu F nebude ordinovat od pondělí 21. prosince do neděle 3. ledna (otevřena bude jen v pondělí 28. prosince). Endokrinologická ambulance neordinuje od úterý 22. prosince až do neděle 3.ledna a diabetologická ambulance neordinuje od středy 23. prosince do neděle 3. ledna.