Opavská věznice bude ve filmu

První klapka připravovaného snímku z dílny režiséra Dana Svátka Stockholmský syndrom padla v opavské věznici.

Viktor Mojžíš v podání Davida Švehlíka opouští bránu opavské věznice.Foto: Martin Popelář

Štáb České televize Ostrava v režii Dana Svátka natáčí psychologické drama Stockholmský syndrom. Jedním z míst, kde se děj odehrává, je opavská věznice v Olomoucké ulici.

Na začátku natáčeného příběhu jsou dva chlapi, otcové dcer. Jejich povahy a do jisté míry nešťastná náhoda jim zkomplikují i ovlivní životy. Scénář poslal na několik let do věznice kriminalistu Viktora Mojžíše (David Švehlík) za postřelení civilisty (Martin Finger) během rvačky. Po odpykání trestu se jejich osudy znovu protnou.

Dvoudílná minisérie volně navazuje na úspěšnou minisérii Spravedlnost, která letos získala Českého lva.

„Podobné je ústřední téma „zločin a trest“. Chceme divákům přinést napínavé psychologické drama s detektivními prvky a plné zvratů,“ slibuje producentka Kateřina Ondřejková.