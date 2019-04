/FOTOGALERIE/ Již pátým rokem se zájemci mohou vydat ve slezské metropoli po stopách vína. Letos navíc poprvé zakoupením skleničky podpoří pěti korunami Přemečka Ulmana z Uhlířova, který trpí spinální svalovou atrofií II. typu (SMA II. typu).

Všichni milovníci vína se v pátek 26. dubna mohou vydat Opavskou vinnou stezkou do patnácti zapojených vinoték a restauračních zařízení na skleničku, užít si pěkný večer a přispět tak na věčně usměvavého Přemečka Ulmana, který se do sedmého měsíce věku vyvíjel jako normální miminko. Pak ale přišla v jeho vývoji stagnace. V době nástupu do nemocnice byl Přemečkovi přesně jeden rok. Po týdnu přišly výsledky z genetiky, které sdělovaly jasnou diagnózu – SMA II. typu. Maminka chlapce Barbora Ulmanová je za všechny činy na podporu její rodiny nesmírně vděčná, ačkoliv měla zpočátku obavy.