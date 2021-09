Vernisáž bude s přítomností pamětníků z Daruvaru v úterý 21. září od 17 hodin v univerzitním centru v prvním patře OC Breda & Weinstein a výstava potrvá do 29. října. Po tuto dobu bude doplněna o dva doprovodné programy.

Autorkou výstavy 30 let od přijetí dětských uprchlíků z bývalé Jugoslávie na Opavsku je Andrea Preissová Krejčí z Fakulty veřejných politik Slezské univerzity.

Výstava s názvem 30 let od přijetí dětských uprchlíků z bývalé Jugoslávie na Opavsku jasně dokazuje, že Češi nejsou odmítaví vůči všem uprchlíkům.

