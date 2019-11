Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola bude v pátek 29. a v sobotu 30. listopadu žít opět ve znamení svého vyhlášeného adventu. Na něm už tradičně očekává tisíce návštěvníků, prodejci sem míří z okresu, kraje i jiných částí republiky.

Advent na zemědělské škole v Opavě | Foto: Deník / Petr Widenka

Budovu školy a její dvůr zaplní v pátek od 10 do 17.30 hodin a v sobotu od 9 do 17 hodin návštěvníci adventního programu i prodejci. Sjedou se do Opavy nejenom z okresu a z kraje, ale někteří přijedou i z dalších krajů republiky. Advent opavské zemědělky je totiž široko daleko vyhlášenou a vyhledávanou akcí.