Opavská ZUŠ prochází těžkým obdobím

Doba před prázdninami není v opavské ZUŠ už druhým rokem právě idylická. Loňský červen provázely petice za odvolání ředitele a letošní zase nepovedené konkurzní řízení.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Atmosféra před prázdninami nebývá v opavské ZUŠ Václava Kálika poslední dobou zrovna klidná. Minulý rok v červnu podepisovali učitelé a rodiče žáků petici, žádající odchod ředitele školy Petra Boučka. Upozorňovali v ní na jeho údajně nekompetentní kroky a zejména na necitlivou likvidaci několika hudebních souborů a sborů s dlouhou tradicí a se stížností se připojila i školní odborová organizace. „Za vedení Petra Boučka došlo ke zrušení nebo omezení minimálně osmi souborů, které školu úspěšně reprezentovaly řadu let. Téměř veškeré zaměření školy je soustředěno především na interpretaci populární hudby a výuka klasické hudby je potlačována do pozadí stejně jako účinkování dětí v malých souborech, zabývajících se interpretací klasické a folklorní hudby,“ stálo v ní.

Po letošním sloučení výtvarného oboru s dalšími třemi byla vedením školy až do konkurzu pověřená Ivana Sýkorová. Emoce se zklidnily, ale jen na chvíli, protože konkurzní komise označila v červnu za vhodnou uchazečku na ředitelku Michaelu Ripkovou.Tu však rodiče žáků odmítali, mimo jiné pro její údajné vazby na bývalého ředitele Petra Boučka a znovu přicházely ke slovu petice. Krajští radní vzali bouřlivou situaci v potaz a na svém posledním červnovém jednání rozhodli nejmenovat do této funkce zatím nikoho. Situace zůstává v patovém stavu a její vývoj má otazníky.

„Byla jsem odvolaná k 31. červenci a po tomto datu bude školu řídit až do nového výběrového řízení zástupce statutárního orgánu. Jestli se do nového řízení přihlásím ještě nevím,“ konstatuje Ivana Sýkorová. Ke konečnému rozhodnutí by mělo dojít co nejdříve, nestabilizací utrpěla hlavně pověst této dříve velmi prestižní a uznávané opavské ZUŠ. Mezi jejími absolventy jsou i nositelé světově proslulých uměleckých jmen - Iva Bittová, Hana Kotková, Alena Čechová, Lukáš Vondráček nebo Jan Pěruška.

Historie ZUŠ

Opavská ZUŠ V. Kálika, poskytující vzdělání v hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém oboru, má dlouhou historii. Jako Hudební a pěvecká škola Matice opavské byla v Opavě vybudovaná roku 1924 a ředitelem byl František Chutný. Během druhé světové války byla využívaná pro německé vojenské účely a svou činnost obnovila na podzim roku 1945. Od té doby několikrát změnila název i ředitele. Od roku 1961 působila pod názvem Lidová škola umění s povinností soustředit se na všechny druhy umělecké výuky a v roce 1965 patřila mezi největší školy svého druhu v republice. V roce 1976 se výtvarný obor osamostatnil. V roce 1986 nastoupil na post ředitele tříoborové „lidušky“ Vlastimil Šemora, za jehož vedení úroveň školy stále vzrůstala a problémy nastaly až od roku 2010 s nástupem ředitele Petra Boučka. V jejich důsledku byl od letošního 1. ledna výtvarný obor opět sloučen s tříoborovou ZUŠ do jediného právního subjektu pod vedením Ivany Sýkorové.