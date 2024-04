Opavská ZUŠka slaví jubileum a zve na originální výstavu Pojď na výtvarku

Opavská Základní umělecká škola (ZUŠ) letos slaví 100 let od otevření, ale není to jediné výročí, které si zaslouží pozornost. Výtvarný obor má totiž padesát roků! I proto ožijí Arkády ve Dvořákových sadech od 18. dubna do 2. června výstavou Pojď na výtvarku.

Výstava Pojď na výtvarku proběhne na opavské ZUŠ. | Foto: ZUŠ Opava